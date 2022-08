Onde assistir jogo do Borussia Dortmund hoje (20/08/22)

Pronto para buscar a liderança do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund recebe o Werder Bremen neste sábado, 20 de agosto, a partir das 10h30 (Horário de Brasília), pela terceira rodada. Onde assistir jogo do Borussia Dortmund hoje vai ser no OneFootball, de graça e ao vivo enquanto a bola rola no Signal Iduna Park.

Com 6 pontos na classificação, o Borussia Dortmund ocupa a vice-liderança depois de vencer o Leverkusen e o Freiburg nas últimas rodadas. Se garantir os três pontos também neste sábado, aí pode ocupar provisoriamente a ponta da tabela, desbancando o rival Bayern de Munique.

Enquanto isso, o Werder Bremen ainda busca a primeira vitória na nova temporada da Bundesliga depois de empatar com Wolfsburg e Stuttgart neste início de temporada. Com 2 pontos, vem na 10ª posição, lutando para se afastar da zona de rebaixamento.

Onde assistir jogo do Borussia Dortmund hoje ao vivo

O jogo do Borussia Dortmund hoje vai passar no OneFootball, a partir das dez e meia da manhã, pelo horário de Brasília.

Para a infelicidade do torcedor, o confronto não vai ter nenhuma transmissão pela TV. No entanto, tem transmissão ao vivo através do streaming OneFootball, plataforma que detém os direitos de imagem do Campeonato Alemão.

A empresa transmite todos os jogos do futebol alemão ao vivo através do aplicativo para celular, tablet, computador e pela smart TV, através do cabo HDMI se o torcedor optar. A narração é de Eduardo Monsatro com comentários de Gerd Wenzel.

Para ter acesso ao OneFootball, basta baixar no celular de graça, procurar a partida que quer assistir e clicar no play, que logo aparecerá na tela. Pelo computador, o sistema é o mesmo. Não é necessário se inscrever.

Escalações do Borussia Dortmund x Werder Bremen

Haller, em recuperação após ser diagnosticado com câncer no testículo, segue fora do plantel de jogadores do Dortmund, baixa importante ao técnico Edin Terzic.

Provável escalação do Borussia Dortmund: Kobel; Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Dahoud, Bellingham, Malen; Reus, Hazard e Modeste.

Para o time verde, os jogadores Salifou e Mbom, ambos lesionados, ainda não estão aptos para jogarem pelo Werder e, por isso, o técnico Ole Werner já pensa em substitutos.

Provável escalação do Werder Bremen: Pavlenka; Pieper, Veljkovic, Friedl; Weiser, Bittencourt, Grob, Stage, Jung; Füllkrug e Ducksch.

Como foi o último jogo do Borussia Dortmund x Werder Bremen

A última vez que Werder Bremen e Borussia Dortmund se enfrentaram aconteceu em 18 de abril de 2021, domingo, pela 29ª rodada do Campeonato Alemão. Os times não se enfrentaram este ano porque o elenco verde estava rebaixado e, agora, voltou.

Por 4 x 1, jogando no Signal Iduna Park, o grupo aurinegro levou a melhor com gols de Haaland, Hummels e Reyna, enquanto Rashica descontou.

A partida contou com o domínio do Borussia no primeiro tempo. Com três gols na metade da etapa, o elenco amarelo teve as melhores chances. Rashica, aos 14, foi quem abriu o placar.

No segundo tempo, entretanto, a partida ficou mais equilibrada até o Borussia fechar o placar com quatro gols, com Hummels.

Confira no vídeo como foi a última partida dos times.

Próximos jogos:

BORUSSIA DORTMUND:

Hertha Berlin x Borussia Dortmund – Sábado, 27/08 às 10h30 – Campeonato Alemão

Borussia Dortmund x Hoffenheim – Sábado, 02/09 às 15h30 – Campeonato Alemão

WERDER BREMEN:

Werder Bremen x Eintracht Frankfurt – Domingo, 28/08 às 12h30 – Campeonato Alemão

Bochum x Werder Bremen – Sábado, 03/09 às 10h30 – Campeonato Alemão

