Onde assistir jogo do Borussia Dortmund x RB Leipzig hoje (03/03)

Borussia Dortmund e RB Leipzig protagonizam o encontro de gigantes nesta sexta-feira, 03 de março, pela vigésima terceira rodada do Campeonato Alemão. A bola rola no jogo do Borussia Dortmund às 16h30 (Horário de Brasília), no Signal Iduna Park com transmissão ao vivo para todo o Brasil.

O duelo entre as equipes de Borussia Dortmund e RB Leipzig na história do futebol alemão aconteceram em 14 oportunidades, com sete vitórias ao time aurinegro, dois empates e cinco para o Leipzig.

Como assistir jogo do Borussia Dortmund x RB Leipzig hoje

Sem transmissão na TV, o torcedor deve sintonizar o serviço de streaming de futebol para acompanhar as emoções do clássico do futebol alemão nesta sexta-feira. O jogo do Borussia Dortmund e RB Leipzig hoje tem transmissão no OneFootball às 16h30

O OneFootball é uma plataforma de futebol gratuita no Brasil. Para assistir aos jogos da Bundesliga, o torcedor só precisa baixar o aplicativo no dispositivo móvel ou acessar o site (www.onefootball.com), encontrar a partida que quer assistir e sintonizar.

Não é preciso desembolsar nada para baixar o aplicativo ou para assistir.

Onde assistir o jogo do Napoli x Lazio: transmissão hoje do italiano (03/03/23)

Escalações Borussia Dortmund x RB Leipzig

Escalação do Borussia Dortmund, sob o comando do técnico Edin Terzić: Kobel; Ryerson, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro; Can, Bellingham, Brandt, Reus; Malen e Haller.

Escalação do RB Leipzig, sob o comando do técnico Marco Rose: Blaswich; Henrichs, Orban, Gvardiol, Halstenberg; Szoboszlai, Kampl, Schlager, Werner; André Silva e Nkunku.

Quem é o líder da Bundesliga?

O Bayern de Munique é o líder do Campeonato Alemão em 2023, no mês de março. Os bávaros contabilizam 46 pontos em 13 vitórias, sete empates e duas derrotas.

Enquanto isso, o Dortmund vem logo atrás também com 46 pontos, podendo assumir a liderança se vencer o time do RB Leipzig nesta sexta-feira.

O Union Berlin se mantém na parte de cima da tabela, em terceiro lugar, com 43 pontos. O time é a grande surpresa da temporada.

O Leipzig fecha a classificação dos melhores colocados em quarto lugar com 42 pontos.