Onde assistir jogo do Caldense x Cruzeiro hoje na TV e horário – 05/02

Pela quarta rodada do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro visita o Caldense neste sábado, 05/02, a partir das 16h30 (horário de Brasília), jogando no Estádio Dr. Ronaldo Junqueira, na cidade de Poços de Caldas. Com transmissão ao vivo, saiba as principais informações e onde assistir ao jogo do Cruzeiro hoje.

Onde assistir o jogo do Cruzeiro hoje

O jogo entre Caldense e Cruzeiro hoje vai passar na Globo ao vivo com cobertura completa, e no Premiere, disponível para todo o estado de Minas Gerais. O serviço do Premiere está disponível por assinatura por operadoras de televisão que oferecerem os canais, além do site (www.premiere.globo.com).

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

TV: TV Globo

LiveStream de onde assistir jogo do Cruzeiro hoje: Premiere

Provável escalação do Caldense x Cruzeiro hoje

Com duas vitórias e uma derrota no Campeonato Mineiro, o time do Caldense aparece em 5ª posição com seis pontos acumulados no decorrer da temporada na competição estadual. Jogando em casa neste sábado, os anfitriões esperam contar com o bom desempenho de seus jogadores para quem sabe garantir os três pontos.

Enquanto isso, o Cruzeiro se mantém em 4ª posição também com seis pontos. Na última rodada, o elenco foi derrotado pelo América Mineiro em clássico do estado e, por isso, contabilizando dois triunfos e uma derrota, pode colocar os melhores jogadores em campo para se manter entre o G-4 da tabela.

Para a Raposa, Waguininho foi expulso na última partida e por isso não pode entrar em campo hoje.

Caldense hoje: Renan Rinaldi; Yuri Ferraz, Jonathan, Lucas Mufalo, Michael; Guilherme Borges, Íkaro, Alemão; João Diogo, Douglas Eskilo, Neto Costa

Cruzeiro hoje: Rafael Cabral; Gabriel Dias, Geovane, Sidnei, Eduardo Brock, Rafael Santos; Willian Oliveira, Machado, João Paulo; Edu, Thiago

Relembre o último jogo do Caldense x Cruzeiro.

