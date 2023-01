Tabela do Corinthians na Copinha 2023: classificação atualizada

O Corinthians está classificado para a segunda fase da Copinha. Com três vitórias na primeira fase, o Timão garantiu a liderança e chega com 100% de aproveitamento para disputar o mata-mata na competição. Confira como ficou a tabela completa na fase de grupos e tudo sobre a próxima etapa.

Classificação do Corinthians na Copinha 2023

O Corinthians terminou a fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior na liderança do grupo 12 com nove pontos e três vitórias, garantindo 100% de aproveitamento. O segundo colocado foi o Zumbi Esporte Clube, de Alagoas.

Na primeira rodada o Timão venceu o Zumbi por 4 a 0, garantindo a primeira posição no grupo. Pela segunda rodada ganhou do Fast Club por 3 a 1, praticamente garantido na etapa seguinte da competição.

Na terceira e última rodada da fase de grupos, o Corinthians venceu a Ferroviária na última segunda-feira, 09 de janeiro, para confirmar a vaga na segunda fase e também a liderança no grupo 12, com nove pontos conquistados.

A primeira fase é disputada em pontos corridos por três rodadas, onde cada vitória garante 3 pontos e o empate um para ambos os lados. O primeiro e segundo colocado avançam para a segunda fase da Copinha.

O Corinthians é um dos favoritos ao título este ano.

GRUPO 12

1 Corinthians - 9 pontos (três vitórias)

2 Zumbi - 6 pontos (duas vitórias e um derrota)

3 Ferroviária - 3 pontos (uma vitória e duas derrotas)

4 Fast - 0 pontos (três derrotas)

Adversário na segunda fase

O Corinthians vai enfrentar o Comercial de SP na segunda fase da Copinha. Enquanto o Corinthians terminou em primeiro no grupo, o adversário garantiu a segunda posição no grupo 11.

Ao fim da terceira e última rodada na fase de grupos, ficou definido que o Timão vai encontrar o elenco paulista para a primeira etapa do mata-mata na temporada. Para seguir vivo na briga pelo título, o Corinthians precisará vencer o Comercial para alcançar a terceira fase da Copinha.

O chaveamento da FPF, Federação Paulista de Futebol, determina que o líder do grupo encontre o segundo colocado da chave ao lado, no caso o Comercial. Por terminar na liderança, o Timão ganhou a vantagem de enfrentar o segundo do outro grupo.

Aí, na terceira fase da Copinha, poderá enfrentar o Sport ou o Zumbi, colega de grupo na primeira fase.

A segunda fase será disputada nos dias 12 e 13 de janeiro, sem horário e local definido pela FPF.

Corinthians x Comercial - Quinta ou Sexta-feira (12 ou 13 de janeiro), sem local e horário definido

Quantos títulos tem o Corinthians na Copinha?

O Corinthians é o maior campeão da Copinha com 10 títulos, conquistados em 1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015 e 2017.

Além de ser o maior vencedor da competição de base, o Timão também foi o time a vencer a primeira edição da Copa São Paulo em 1969. Na final, derrotou o Nacional por 1 a 0.

No ano seguinte o elenco alvinegro venceu o rival Palmeiras por 4 a 2, consagrando-se bicampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Depois, levantou o caneco em 1995 ao superar a Ponte Preta em 3 a 2.

No ano de 1999, ganhou o seu quarto título da competição mais importante no futebol de base do Brasil ao ganhar na final do Vasco da Gama de maneira invicta por 1 a 0.

Em 2004, o Corinthians voltou a afirmar o seu favoritismo. Contra o São Paulo tornou-se campeão novamente por 2 a 0 na final. No ano seguinte, em 2005, venceu o Nacional por 3 a 1.

Em 2009, superou o Athletico, em 2012 o Fluminense e em 2015 o Botafogo de São Paulo.

A última vez que levantou a taça foi em 2017, quando derrotou o Batatais na grande final da competição.

