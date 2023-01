Onde assistir jogo do Cruzeiro na Copinha: horário, escalação e grupo - 08/01/2023

O Cruzeiro só precisa de um empate para se garantir na segunda fase da Copinha. Neste domingo, a Raposa enfrenta o Penapolense na terceira rodada do grupo 10 durante a primeira etapa da competição. Com início às 10h45 (Horário de Brasília), o jogo do Cruzeiro na Copinha vai ser no Estádio Municipal Tenente Carriço, em Penápolis.

Com transmissão na TV e online, descubra como assistir a partida neste domingo.

Qual canal vai passar jogo do Cruzeiro na Copinha na TV

O SporTV é quem vai transmitir o jogo do Cruzeiro na Copinha hoje às 10h45 (Horário de Brasília).

A emissora está disponível em operadoras de TV paga como a Sky, Claro, Oi, DirecTV GO e a Vivo. Qualquer estado do Brasil vai transmitir a Copinha neste domingo.

Basta sintonizar a televisão no SporTV e assistir ao vivo a partida.

Nos estados de Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a transmissão da partida vai começar às 09h45, já que cada estado tem o seu próprio fuso.

Como assistir jogo do Cruzeiro hoje online

Também dá para assistir ao jogo do Cruzeiro na Copinha pelo celular. Caso o torcedor prefira acompanhar no dispositivo, aí é só sintonizar o GloboPlay, plataforma de streaming.

Porém, lembre-se que somente assinantes tem acesso ao conteúdo do streaming. Caso já seja usuário é só entrar no site (www.globoplay.globo.com) ou no aplicativo para celular, tablet, smartv e computador e procurar o sinal de retransmissão do SporTV.

Caso contrário, é só entrar no site e escolher o melhor pacote por mês ou pagamento por ano.

Data: Domingo, 08 de janeiro de 2023

Horário: 10h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal Tenente Carriço, em Penápolis

TV: SporTV

Online: GloboPlay

Como estão Cruzeiro e Penapolense na Copinha

Com seis pontos conquistados até aqui, o Cruzeiro só precisa de um empate para se classificar em primeiro lugar até a segunda fase da Copinha. O elenco contabiliza duas vitórias, três pontos de vantagem perante o segundo colocado na tabela. Se perder, aí vai ter que torcer por tropeço do Capivariano.

Do outro lado, o Penapolense tem três pontos em terceiro lugar depois de vencer um jogo e perder outro na competição de futebol de base. Para se classificar em segundo lugar vai ter que vencer o jogo e torcer por um tropeço do Capivariano também neste domingo.

Escalações:

Provável escalação do Penapolense: Marlon; Guilherme, Pablo Ricardo, Victor Soares, Wesley; Rhuan, João Victor, Renan, Altemar; Pablo Ryan e Gabriel.

Provável escalação do Cruzeiro: Otávio; Jhosefer, Pedrão, Rafael, Italo Isaac; Japa, Henrique, Rhuan Gabriel; Gui Meira, Fernando e Arielson.

Grupo do Cruzeiro na Copinha

Com seis pontos conquistados em duas vitórias, o Cruzeiro é o líder do grupo 10 na Copinha. Se vencer o jogo deste domingo se classifica para a segunda fase.

O Capivariano vem em segundo lugar com 3 pontos, assim como o Penapolense também em terceiro. A disputa pelo segundo lugar será definida também neste domingo.

GRUPO 10

1 Cruzeiro - 6 pontos

2 Capivariano - 3 pontos

3 Penapolense - 3 pontos

4 Comercial - 0 pontos

Quantos títulos o Cruzeiro tem da Copinha

O Cruzeiro contabiliza 1 título da Copinha, conquistado em 2007.

Na edição, o elenco superou o São Paulo na grande final da competição. No tempo regulamentar o empate em 1 a 1 levou para a disputa de pênaltis. Por 6 a 5, o time mineiro levantou o primeiro caneco da sua história.

O Cruzeiro busca o segundo título da sua história na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

