Onde assistir jogo do CSA x Botafogo-PB ao vivo hoje – 30/01

Pela segunda rodada da Copa do Nordeste na fase de grupos, CSA x Botafogo-PB se enfrentam neste domingo, 30/01, com a bola rolando às 16h (horário de Brasília), jogando no Estádio Rei Pelé. Dessa maneira, o jogo do CSA hoje tem transmissão e, por isso, saiba onde assistir ao vivo e online.

Onde assistir ao jogo do CSA hoje

O pay-per-view do Nordeste FC vai exibir o jogo ao vivo com cobertura online no site e aplicativo às 16h. Os serviços está disponível através do site oficial (www.nordestefc.com.br) e também pelo aplicativo para Android e iOS em diferentes valores.

Horário: 16h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: PPV do Nordeste FC através do site (www.nordestefc.com.br) ou aplicativo

Pela primeira rodada, o elenco do CSA foi derrotado pelo Sousa em 1 a 0 jogando fora de casa no último domingo. Com esse resultado, o elenco de Alagoas precisa melhorar o seu desempenho no confronto de hoje se quiser subir na classificação do grupo A, ocupando a lanterna sem pontos.

Enquanto isso, o time do Botafogo-PB aparece na quinta posição do grupo B também sem pontos já que ainda não entrou em campo pela temporada. O Campeonato Paraibano ainda não começou e o jogo da primeira rodada na Copa do Nordeste só está marcado para março.

Escalações de CSA x Botafogo-PB

Cada um das equipes no confronto deste domingo entra com todos os principais jogadores aptos para disputar o jogo, deixando a rodada ainda mais acirrada.

CSA: Marcelo Carné; Cedric, Douglas Nascimento, Marcel, Diego Renan; Giva Santos, Gabriel, Marco Túlio; Clayton, Dalberto, Felipe Augusto

Botafogo-PB: Luis Carlos; Leandro Carlos, Luís Eduardo, Bruno Ré, Sávio; Adriano, Nádson, Esquerdinha, Roney; Éderson, Siloé

