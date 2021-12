Onde assistir jogo do Feignies x PSG hoje: canal, online e horário – 19/12

Pela primeira rodada da Copa da França, as equipes de Feignies e PSG se enfrentam neste domingo, 19/12, a partir das 17h10 (horário de Brasília), jogando no Hainaut Stadium. Saiba onde assistir o jogo do PSG hoje ao vivo com transmissão para os assinantes.

Onde assistir jogo do PSG ao vivo hoje: O serviço de streaming Star +, disponível por assinatura no site oficial e aplicativos, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada da Copa da França ao vivo neste domingo.

Horário: 17h10 (horário de Brasília)

Local: Hainaut Stadium, cidade de Valenciennes, na França

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

O Feignies disputa a quinta divisão do futebol francês. No comecinho da temporada, o elenco conseguiu duas vitórias pelas eliminatórias da Copa da França e, hoje, promete conquistar a sua terceira, mesmo que seja contra o favorito Paris na competição para, quem sabe assim, fazer história com os torcedores.

Do outro lado, o PSG entra em campo completamente confiante e sendo o favorito no jogo. Porém, deve colocar em campo os jogadores reservas. Pelo Campeonato Francês, o elenco lidera com folga, contabilizando 45 pontos, isto é, a vantagem de treze pontos com o segundo colocado.

Escalação de Feignies x PSG:

Os anfitriões não tem novas baixas para o jogo de hoje.

Do outro lado, Pochettino não contará com Neymar, Bernat, Nuno Mendes e Draxler, todos lesionados.

Feignies: Le Meuer; Courtin, Kouadio, Mario de Sousa, Marigard; Lachaab, De Parmentier, Obino; Ouattara, Bensaber, Sambou

PSG: Franchi; Kurzawa, Bitshiabu, Kehrer, Dagba; Eric Dina, Gueye, Ander Herrera; Gharbi, Fressange, Icardi

