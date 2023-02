Qual canal vai passar jogo do PSG hoje x Montpellier e horário - 01/02

Sem vencer por duas rodadas seguidas, o Paris Saint-Germain entra em campo nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, para retomar o caminho das vitórias no Campeonato Francês. Líder com três pontos de vantagem, o jogo do PSG hoje vai ser contra o Montpellier às 17h (Horário de Brasília) no Stade de la Mosson.

Nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o PSG vai jogar contra o Bayern de Munique. Este é um dos jogos mais complexos da competição por serem duas grandes equipes do futebol internacional. O jogo de ida está marcado para terça-feira, 14 de fevereiro.

O jogo do PSG hoje vai passar no Star Plus.

Onde vai passar o jogo do PSG hoje ao vivo

Os canais ESPN são donos dos direitos de imagens do Campeonato Francês na temporada. Só ela pode exibir todos os duelos da rodada na TV fechada.

Por outro lado, nenhum canal da TV aberta comprou os direitos este ano.

Mas quando os jogos do Campeonato Francês não passam no canal da ESPN, aí dá para assistir no Star Plus, plataforma para assinantes.

O Star + é um serviço de streaming por assinatura de entretenimento e esportes da Disney. Dá para assistir tanto no navegador através do site como no aplicativo para celular, tablet, videogames e smartv.

LEIA: História do PSG: como o clube francês alcançou o topo

Escalações:

Wahi e Khazri estão suspensos.

Provável escalação do jogo do Montpellier hoje: Lecomte; Maouassa, Esteve, Jullien, Mbiayi; Leroy, Ferri, Mavididi; Savanier, Nordin e Germain

Neymar está indisponível, enquanto Verratti cumpre suspensão.

Provável escalação do jogo do PSG hoje: Donnarumma; Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Bernat; Renato Sanches, Danilo Pereira, Vitinha; Messi, Mbappé e Soler.

Neymar vai jogar hoje?

Não, Neymar não vai jogar o jogo do PSG hoje contra o Montpellier. O atacante está fora por 'fadiga muscular, de acordo com o boletim divulgado pelo clube.

O atacante está fora do jogo contra o Montpellier na quarta-feira, 1º de fevereiro, pela rodada do Campeonato Francês.

A preocupação do time francês é que o elenco tem as oitavas de final da Champions no dia 14 de fevereiro contra o Bayern de Munique.

Confira a lista completa de relacionados.



Você também vai gostar de ler:

PSG e Manchester City: quem tem o dono de clube mais rico?