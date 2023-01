Transmissão do jogo do Flamengo x XV de Jaú na Copinha hoje, dia 08/01/23

Transmissão do jogo do Flamengo x XV de Jaú na Copinha hoje, dia 08/01/23

O Flamengo enfrenta o XV de Jaú neste domingo para buscar a vaga na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o torneio de base. Com início às 19h30 (Horário de Brasília), o jogo do Flamengo na Copinha é válido pela terceira e última rodada da fase de grupos, no Estádio Jauzão. Aqui está tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo do Flamengo hoje.

Onde vai passar jogo do Flamengo na Copinha na TV

O jogo do Flamengo na Copinha vai passar no SporTV às 19h30 (Horário de Brasília). O canal do SporTV está disponível em operadoras de TV por assinatura em qualquer lugar do Brasil.

Nos estados de Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a transmissão vai começar a partir das 18h30.

Como assistir jogo do Flamengo hoje no celular

Para o torcedor que prefere fazer tudo pelo celular, dá para assistir ao jogo do Flamengo na Copinha através do GloboPlay, plataforma de streaming.

Porém, somente assinantes terão acesso ao conteúdo do streaming. Quem já é assinante pode acessar a plataforma através do email e a senha, seja no navegador ou no aplicativo para celular, tablet, computador e smartv.

Para tornar-se membro do GloboPlay é só acessar o site (www.globoplay.globo.com) e encontrar o melhor plano ao seu bolso.

Data: Domingo, 08 de janeiro de 2023

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Jauzão, em Jaú

TV: Rede Vida e SporTV

Online: GloboPlay

LEIA: Copinha 2023: quais são os critérios de desempate e como funciona

Classificação do grupo na Copinha 2023

O grupo 5 é um dos mais embolados da Copinha no momento. O Flamengo se mantém na liderança com 4 pontos, enquanto o Floresta também possui o mesmo número que o Rubro-Negro.

Os dois disputam a classificação em primeiro lugar para ter a vantagem de enfrentar o segundo colocado. Já o XV de Jaú tem 3 pontos e ainda pode brigar pela vaga. O Aparecidense, por outro lado, não marcou e não pode mais lutar na competição.

GRUPO 5

1 Flamengo - 4 pontos

2 Floresta - 4 pontos

3 XV de Jaú - 3 pontos

4 Aparecidense - 0 pontos

Com a derrota para o Floresta na rodada passada, o Francana perdeu a oportunidade de carimbar o seu passaporte até a próxima fase da Copinha de maneira antecipada. Em terceiro lugar com 3 pontos, o elenco anfitrião vai buscar os três pontos para se classificar, torcendo por tropeço do Floresta.

Já o Flamengo precisa de um empate ou vitória para soltar o grito de classificado na Copinha. Na liderança com 4 pontos, o clube carioca tem o mesmo número de pontos que o Floresta. Na última rodada, o Fla venceu o Aparecidense por 2 a 1.

Quem o Flamengo vai pegar na segunda fase?

O time do Flamengo vai jogar contra o Ceilândia, Catanduva, América RN ou Avaí, a depender dos resultados na classificação.

O Rubro-Negro precisa passar em primeiro lugar para ter a vantagem de jogar contra o vice-líder do grupo 6. Se passar em segundo, aí enfrentará o primeiro do mesmo grupo.

O Flamengo busca o quinto título da Copinha na sua história. O time carioca venceu nos anos de 1990, 2011, 2016 e 2018.

Leia também

Quantos Mundiais o Flamengo tem?

Quantas Libertadores o Flamengo tem?