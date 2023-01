Onde assistir jogo do Fluminense hoje ao vivo na Copinha - 06/01/2023

Fluminense e Imperatriz brigam pela liderança do grupo 14 nesta sexta-feira. Pela segunda rodada da Copinha, a partida será no Estádio Joaquinzão, em Taubaté, com a bola rolando às 17h15 (horário de Brasília). A transmissão do jogo do Fluminense hoje vai ser na TV fechada e também no streaming ao vivo.

+ Grupos da Copinha 2023: equipes e duelos da nova temporada

Qual canal vai passar jogo do Fluminense hoje na Copinha

O jogo do Fluminense hoje na Copinha vai passar no SporTV e GloboPlay às 17h15 (horário de Brasília).

Com transmissão para todos os estados do Brasil, o canal pago é quem detém os direitos de transmissão do torneio de futebol de base. Nenhum canal da TV aberta vai transmitir o jogo de hoje.

Outra opção para quem gosta é assistir no GloboPlay, plataforma digital que retransmite as imagens do canal. Dá para assistir tanto no celular como no aplicativo do tablet, computador ou smartv.

Horário: 17h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Joaquinzão, em Taubaté

Onde assistir: SporTV e GloboPlay

Como vem Imperatriz e Fluminense no jogo de hoje?

O Imperatriz surpreendeu ao vencer o Taubaté, anfitrião do grupo, na rodada de estreia por 3 a 0. Com o resultado, o elenco do Maranhão subiu para a primeira posição da tabela com três pontos. Se vencer nesta sexta-feira poderá encaminhar a vaga, além de abrir diferença com o Fluminense.

Do outro lado, a vitória nesta sexta-feira vale a liderança do grupo para o clube carioca. Em segundo lugar com 3 pontos somados, o Fluminense ganhou do Porto Vitória na primeira rodada da Copinha em 1 a 0. Com desvantagem no saldo de gols, o elenco tricolor precisa vencer hoje.

Confira como foi o último jogo do Fluminense.



Escalações do jogo de hoje:

Danilo Brito, comandante do Imperatriz, deve manter a mesma escalação da partida passada.

Escalação do jogo do Imperatriz hoje: Francisco; Pedro, Nadson, Gilberto, Samuel, Caio; Kauã Silva, João Pedro; Ivan Dias, Juan e Jacsã Kauê.

O técnico Ricardo Resende não deve realizar mudanças em seu elenco para o jogo desta sexta.

Escalação do jogo do Fluminense hoje: Gustavo Ramalho; Jhonny, Kayky, Lucas Justen, Jefté; Erick, Freitas, Arthur; João Neto, Isaac e Luan Brito.

Quem o Fluminense vai pegar na segunda fase da Copinha?

O Fluminense pode enfrentar na segunda fase da Copinha o Atlético Guaratinguetá, Goiás, Gama ou o Grêmio Pague Menos, de acordo com o chaveamento definido pela FPF, a Federação Paulista de Futebol.

Por sorteio, a federação definiu todos os grupos e também o chaveamento. Porém, como somente os dois primeiros colocados de cada grupo é que avançam, o Fluminense precisa esperar o resultado para saber quem vai pegar.

Se o Fluminense terminar a primeira fase como líder, ao vai pegar o segundo lugar do grupo 13. Mas se avançar em segundo lugar, ai vai jogar contra o 1º colocado do grupo 13 também.

A data ainda serão definida pela FPF.

LEIA TAMBÉM:

Regulamento da Copinha 2023: conheça as regras da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Quantas fases tem a Copinha 2023 e como funciona o torneio de base