Onde assistir jogo do Internacional x União Frederiquense hoje – 29/01

Depois de estrear com vitória, o Internacional volta para os gramados neste sábado, 29/01, para enfrentar o União Frederiquense com a bola rolando a partir das 19h (horário de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho no Estádio Beira-Rio. O jogo do Internacional hoje tem transmissão ao vivo online então por isso, saiba onde assistir.

Onde vai passar o jogo do Internacional hoje ao vivo

O pay-per-view Premiere vai passar o jogo do Internacional ao vivo hoje com cobertura para todo o Brasil partir das sete da noite. O serviço do Premiere está disponível por assinatura por operadoras de televisão que oferecerem os canais, além do site (www.premiere.globo.com).

Horário: 19h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Premiere

Escalações de Internacional x União Frederiquense

Os jogadores D’Alessandro e Palacios são os desfalques do Inter.

Do outro lado, o União não tem jogadores com lesão.

Escalação do jogo do Internacional hoje: Daniel; Heitor, Mendéz, Cuesta, Moisés; Rodrigo Dourado, Edenílson, Boschillia, Maurício; Caio Vidal, Taison, Yuri Alberto

Escalação do jogo do União Frederiquense hoje: Luis Cetin; Lessa, Talis, Geninho, Jander; Igor Silva, Marquinhos, Eliomar, Tony Júnior; Anderson Magrão, Daivison

Como estão as equipes no Campeonato Gaúcho?

Jogando pela primeira rodada do Gaúcho, o Internacional venceu o Juventude fora de casa por 2 a 1. Agora, pela segunda rodada, tem pela frente um novo adversário que está disposto a garantir a vitória de qualquer custo. Na tabela de classificação, o Inter aparece em terceiro lugar com 3 pontos.

Enquanto isso, o União aparece na 5ª posição com apenas um ponto, isto é, garantiu-se depois de empatar com o Novo Hamburgo na última quarta-feira também pela primeira rodada. No jogo deste sábado, o elenco precisa da vitória se quiser continuar a busca pela classificação.

