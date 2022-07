Onde assistir jogo do Liverpool hoje x Crystal Palace e horário (15/07)

Prepare-se para saber onde assistir jogo do Liverpool hoje! Nesta sexta-feira, 15 de julho, o torcedor vai ter um gostinho do que vem por aí no futebol inglês com o amistoso contra o Crystal Palace. A partida será realizada no Estádio Nacional de Singapura, em Kallang, a partir das 09h30 (Horário de Brasília.

Com todas as informações disponíveis, confira a seguir onde assistir ao vivo o amistoso de hoje.

Onde assistir o jogo do Liverpool hoje ao vivo?

O serviço de streaming Star + transmite o jogo do Liverpool hoje, a partir das 09h30 (horário de Brasília), em amistoso internacional nesta sexta-feira.

Sem transmissão pela televisão, o torcedor só pode acompanhar a disputa desta sexta entre Liverpool e Crystal Palace de maneira online. O serviço de streaming Star + exibe a partida na plataforma para assinantes, disponível para celular, tablet, computador e smart TV.

Horário: 09h30 (horário de Brasília)

Onde assistir o jogo do Liverpool hoje: Star +

Local: Estádio Nacional de Singapura, em Kallang, em Singapura

Como chegam as equipes na pré-temporada?

O Liverpool deu início em sua agenda da pré-temporada na Ásia. Na última terça-feira, o elenco comandado por Klopp perdeu para o Manchester United por 4 a 0, mesmo com alguns dos principais jogadores escalados no time principal. Alguns, como Salah, deixaram o banco e entraram durante a partida. Agora, é o segundo amistoso no mês de julho.

Do outro lado, o Crystal Palace já disputou dois amistosos no mês de julho. O primeiro foi contra o Accrington Stanley, onde empatou por 1 a 1. Mais tarde, venceu o Millwall por 5 a 4 em confronto com muita qualidade dentro de campo. Agora, para fazer a alegria dos torcedores em Singapura, quer fazer bonito mais uma vez.

Prováveis escalações de Liverpool x Crystal Palace:

Escalação do Liverpool: Alisson; Mabaya, Gomez, Phillips, Chambers; Henderson, Carvalho, Morton; Roberto Firmino, Luis Díaz e Elliot.

Escalação do Crystal Palace: Butland; Guehi, Andersen, Kouyaté; McArthur, Eze, Ward, Schlupp, Mitchell; Zaha e Mateta.

Agenda de pré-temporada das equipes

Ambas as equipes tem uma agenda de amistoso para cumprir no mês de julho antes do início do Campeonato Inglês, pela nova temporada do futebol.

O Liverpool já realizou um confronto, enquanto o Crystal Palace jogou duas vezes, com um empate e uma vitória em seu favor. Para ficar por dentro dos compromissos dos clubes, confiar a agenda de amistosos a seguir.

LIVERPOOL:

RB Leipzig x Liverpool – Quinta-feira, 21/07 às 14h15

RB Salzburg x Liverpool – Quarta-feira, 27/07 às 15h

Liverpool x RC Strasbourg – Domingo, 31/07 às 15h30

CRYSTAL PALACE:

Crystal Palace x Ipswich Town – Sábado, 16/07 às 07h

Manchester United x Crystal Palace – Terça-feira, 19/07 às 07h10

Gillingham x Crystal Palace – Terça-feira, 19/07 às 15h

Crystal Palace x Leeds – Sexta-feira, 22/07 às 07h05

QPR x Crystal Palace – Sábado, 23/07 às 11h

