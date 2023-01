As equipes de Lecce x Milan se enfrentam neste sábado pela rodada do Campeonato Italiano no início da temporada

Onde assistir jogo do Milan hoje no Campeonato Italiano (14/01/23)

Com transmissão na TV paga, o jogo do Milan hoje vai ser contra o Lecce pela 18ª rodada do Campeonato Italiano na temporada. A bola vai rolar às 14h (Horário de Brasília) no Estádio Via del Mare. Os anfitriões querem se afastar da zona de rebaixamento enquanto o Milan busca a vice-liderança. Aqui está tudo o que você precisa para assistir o jogo.

O jogo do Milan hoje no Campeonato Italiano terá transmissão da ESPN e STAR+ às 14h (Horário de Brasília).

Com exclusividade, o canal exibe a partida entre Lecce e Milan neste sábado para todo o território nacional. Basta sintonizar na TV paga para assistir ao vivo o embate.

A emissora não divulgou qual vai ser a equipe da transmissão.

Nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a transmissão da partida vai começar às 13h, horário local.

Como assistir jogo do Milan hoje online?

Para o torcedor que quer acompanhar pelo celular é só sintonizar o Star +, disponível somente para o público que é assinante da plataforma.

O serviço de streaming está disponível tanto no site como no aplicativo para celular, Android ou iOS, tablet ou smartv se o aparelho for compatível.

Lecce x Milan no Campeonato Italiano

Na última rodada do Campeonato Italiano o Lecce empatou com o Spezia fora de casa. O ponto somou-se aos 19 que tem na 11ª posição da classificação. São quatro vitórias, sete empates e seis derrotas na temporada, com pretensão de brigar na parte de cima por uma vaga em torneios internacionais.

Escalação do Lecce: Falcone; Gallo; Umtiti, Baschirotto, Gendrey; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Francesco, Colombo e Strefezza.

O Milan, por outro lado, pode assumir a vice-liderança se vencer o jogo deste sábado. Com a diferença no saldo de gols, o elenco de Milão precisa travar a diferença com a Juve. Em terceiro colocação soma 11 vitórias, quatro empates e duas derrotas apenas. No meio da semana o Milan perdeu para o Torino na Copa da Itália e está eliminado.

Escalação do Milan: Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Bennacer, Pobega, Saelemaekers, Díaz; Rafa Leão e Giroud.

Por que Ibrahimovic não vai jogar hoje?

No mês de maio, o sueco Ibrahimovic passou por uma cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo e desde então está fora dos gramados. O francês Giroud, um dos protagonistas da seleção na Copa do Mundo, ocupa o lugar do veterano.

Em entrevista ao canal do Milan no Youtube, Ibra falou sobre a possibilidade de não voltar a jogar (que de fato existe devido à sua idade) e que pretende retornar ao clube para fazer histórias, principalmente com títulos.

Na temporada passada, o Milan levantou o caneco do Campeonato Italiano depois de 11 anos.

Últimos jogos

Lecce 1 x 4 Milan - Campeonato Italiano 2019/20

Milan 2 x 2 Lecce - Campeonato Italiano 2019/20

Milan 2 x 0 Lecce - Campeonato Italiano 2011/12

