Bologna x AC Milan ao vivo às 15h45: como assistir hoje (21/08)

Jogo do italiano é válido pela primeira rodada da Serie A

Hoje, 21 de agosto, tem jogão de Bologna x AC Milan com transmissão ao vivo para o Brasil. A partida será no estádio Renato Dall'Ara, a partir das 15h45 (de Brasília), e é válido pela primeira rodada do Campeonato Italiano 2023/24.

Notícias sobre o jogo de Bologna x AC Milan hoje

Como assistir e probabilidades

Data: segunda-feira, 21 de agosto | Hora: 15h45 (de Brasília)

Localização: Renato Dall'Ara -- Bolonha, Itália

Transmissão ao vivo: Paramount+

Possível escalação Bologna x AC Milan

BOLONHA (4-2-3-1) : Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Corazza; Aebischer, Dominguez; Ndoye, Ferguson, Moro; Zirkzee. Técnico : Thiago Motta. Disponível : Bagnolini, Ravaglia, Bonifazi, De Silvestri, Lykogiannis, Sosa, El Azzouzi, Fabbian, Urbanski, Orsolini, Van Hooijdonk.

MILÃO (4-3-3) : Maignan; Calábria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. Técnico : Pioli. Disponível : Sportiello, Mirante, Kalulu, Kjaer, Bartesaghi, Florenzi, Adli, Pobega, Zeroli, Saelemaekers, Romero, Chukwueze, Okafor, Colombo.

ÁRBITRO : Pairetto de Torino

ASSISTENTES : Berti-Cipressa

QUARTO HOMEM : Raposas

VAR : Fuzileiros Navais

AVAR : Maggioni

Quem ganhou mais entre Bologna x AC Milan

Bologna e Milan já se enfrentaram 182 vezes em todas as competições, esse é o balanço:

50 vitórias Bolonha

46 empates

86 vitórias do Milan

Jogos de segunda-feira - 21/08/23

A semana começa com jogos de futebol nacional e internacional. Veja os confrontos desta segunda-feira e como assistir.

Premier League

Crystal Palace x Arsenal

Horário: 16h

Assistir: Star+

La Liga

Alavés x Sevilla

Horário:14h

Onde assistir: ESPN

Brasileirão Série A

Goiás x Athlético-PR

Horário: 20h

Onde assistir: Premiere

Brasileirão Série C

América-RN x Aparecidense - 20h

São Bernardo x Ypiranga - 20h

Onde assistir: Nosso Futebol e Nosso Futebol+

Campeonato Argentino

Newell's Old Boys x Córdoba

20h

Campeonato Italiano

Bologna x Milan

ESPN e Star+

15h45