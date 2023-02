Onde assistir jogo do Milan x Torino hoje no Campeonato Italiano (10/02)

Onde assistir jogo do Milan x Torino hoje no Campeonato Italiano (10/02)

Atual campeão, o Milan não vence por cinco rodadas no Campeonato Italiano. Para retomar o caminho das vitórias, o elenco entra em campo para enfrentar o Torino nesta sexta-feira, 10 de fevereiro, pela 22ª rodada da competição italiana. Com início às 16h45 (horário de Brasília), o jogo do Milan hoje vai ser no Estádio Giuseppe Meazza.

Assistir jogo do Milan hoje ao vivo

O jogo do Milan hoje no Campeonato Italiano vai passar na ESPN, na TV fechada, e no Star Plus, serviço de streaming para assinantes nesta sexta-feira às 16h45, horário de Brasília.

Válido pelo segundo turno do torneio italiano, o confronto nesta sexta-feira será transmitido para todos os estados do Brasil através do canal ESPN, disponível somente em operadoras de TV por assinatura.

É preciso ter o canal na programação para assistir ao vivo na televisão. Outra maneira de acompanhar é através da plataforma de streaming Star +. Dá para sintonizar tanto no aplicativo do celular, tablet, videogames ou até na smartv.

Para se tornar assinante basta acessar o site e encontrar o melhor pacote ao seu bolso.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Onde assistir ao vivo: ESPN e Star +

Prováveis escalações de Milan x Torino

Maignan, Tomori, Florenzi, Bennacer e Dest.

Escalação do Milan hoje: Tatarusanu; Kalulu, Thiaw, Kjaer, Theo Hernández; Krunic, Tonali, Calabria; Díaz, Rafa Leão e Giroud.

Pellegri, Zima, Lazaro, Djidji, Radonjic e Ricci são os desfalques.

Escalação do Torino hoje: Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodríguez; Singo, Linetty, Vieira, Vojvoda; Karamoh, Miranchuk e Sanabria.

LEIA: Quais são os maiores campeões do Campeonato Italiano?

Quem foi campeão do Campeonato Italiano ano passado?

O Milan foi o campeão italiano na temporada passada. O elenco de Milão conquistou o 19º título da história, empatando com a Inter de Milão, maiores rivais do futebol italiano.

O elenco dominou a tabela de classificação por boa parte da temporada. Depois das 38 rodadas, terminou em primeiro lugar com 86 pontos, conquistados em 26 vitórias, oito empates e apenas quatro derrotas. Além de consagrar-se campeão, ganhou também a vaga para a fase de grupos da Champions.

Este ano, o time não faz a melhor das campanhas. Sem vencer por cinco rodadas até aqui, ocupa a 6ª posição com 38 pontos, somados em 11 triunfos, cinco empates e cinco derrotas.

Leia também:

Cazé TV: como assistir o Mundial de Clubes pelo canal do Casimiro no Youtube e Twitch