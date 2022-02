Onde vai passar o jogo do Mirassol x Santos hoje? Confira horário ao vivo

O elenco do Santos enfrenta o Mirassol nesta quinta-feira, 17/02, em partida da sétima rodada no Campeonato Paulista às 19h (horário de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia. Confira a seguir as escalações, arbitragem, e onde assistir o jogo do Santos hoje ao vivo.

Onde vai passar jogo do Santos hoje ao vivo

O jogo entre Mirassol e Santos hoje vai passar no pay-per-view Premiere, no canal do Paulistão no Youtube e streaming Paulistão Play a partir das 19h (horário de Brasília).

A plataforma de pay-per-view no Premiere só está disponível em operadoras de TV e assinantes do conteúdo por R$49,90 até R$89,90. Enquanto isso, é possível assistir o jogo no Youtube de graça.

Escalações de Mirassol x Santos

O elenco do Mirassol faz uma boa campanha no Campeonato Paulista até o momento. Em segundo lugar pelo grupo B, coleciona 9 pontos tendo vencido seis duas partidas entre as seis que disputou, com três empates. Na última rodada, empatou com a Inter de Limeira.

Enquanto isso, o Santos busca a liderança do grupo D nesta rodada. Se vencer o jogo e o RB Bragantino tropeçar, o Peixe é o novo líder com a vantagem para si. Na última rodada, o grupo de Fábio Carille venceu o Ituano jogando em casa.

Mirassol: Darley; Ivan, Thalisson, Lucão, Pará; Luís Oyama, Neto Moura, Rafael Silva; Fabrício Daniel, Negueba, Zeca

Santos: João Paulo; Madson, Kaiky, Eduardo Bauermann, Felipe Jonatan; Camacho, Zanocelo, Marcos Guilherme; Ângelo, Marcos Leonardo, Lucas Braga

Jogos da rodada no Campeonato Paulista

Oito jogos acontecem durante a semana na 8ª oitava rodada do Campeonato Paulista.

Santo André 0 x 0 Novorizontino

Ituano 3 x 0 Guarani

Ferroviária 0 x 2 Palmeiras

Ponte Preta 0 x 1 Botafogo-SP

Corinthians 3 x 0 São Bernardo

Quinta-feira (17/02):

RB Bragantino x Água Santa – 19h

Mirassol x Santos – 19h

Confira a seguir o link para acompanhar ao vivo o jogo do Mirassol x Santos.

