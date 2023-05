Onde assistir jogo do Porto x Arouca no Campeonato Português - 08/05

Onde assistir jogo do Porto x Arouca no Campeonato Português – 08/05

O Arouca recebe o Porto nesta segunda-feira, 08 de maio, no Estádio Municipal de Arouca, em partida válida da 31ª rodada do Campeonato Português. O jogo do Porto hoje vai ser às 17h15 (Horário de Brasília). Confira onde assistir e as escalações no texto abaixo. Os anfitriões ocupam a quinta posição com 48 pontos, enquanto o Porto é o vice-líder com 73.

Como assistir jogo do Porto hoje ao vivo

O canal ESPN 3 e o serviço de streaming Star Plus vão transmitir o jogo do Porto hoje às 17h15. Nenhuma emissora de televisão aberta vai exibir o duelo do Campeonato Português hoje contra o Arouca.

Para assistir o torcedor que é cliente da TV paga só precisa sintonizar o seu televisor na emissora de esportes. Dá para curtir em qualquer estado do Brasil ao vivo.

Outra opção é acompanhar no Star+, serviço de streaming da ESPN. O aplicativo está disponível por R$ 40,90 por mês no computador, celular, tablet ou smartv.

Horário: 17h15 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal de Arouca

Onde assistir: ESPN 3 e Star Plus

Escalações de Arouca x Porto

Os anfitriões não possuem baixas para o jogo desta segunda-feira. Mesmo jogando em casa, o Arouca não é o favorito para conquistar os três pontos.

Por outro lado, o Porto não terá Marcano, expulso na última partida.

Arouca: Ignacio De Arruabarrena; Galovic, Tiago Esgaio, Opoku, Quaresma; Simão, Oriol Busquets, Ruiz; Antony, Rafa Mújica e Sylla.

Porto: Diogo Costa; Manafá, Pepe, Wendell, Fábio Cardoso; Otávio, Uribe, Eustáquio, Pepê; Evanilson e Taremi.

Quem vai ser o campeão português em 2023?

O Benfica, Porto e Braga disputam o título português na temporada. O time de Lisboa é o líder da classificação com 80 pontos, com a vantagem de sete pontos de vantagem diante do Porto, segundo colocado com 73.

Já o Braga está em terceiro lugar com 71, somados em 23 vitórias, dois empates e seis derrotas até aqui.

Faltam apenas três rodadas para acabar o campeonato. Se o Porto ganhar hoje se mantém vivo na disputa pelo título português. Se o elenco perder, aí o caminho fica mais complicado. O Benfica só depende si para ser campeão, mas se perder aí terá que torcer por tropeço do Porto.

Para o Braga, a situação é ainda mais difícil. Tem que torcer por derrotas de Porto e Benfica nas últimas três rodadas da competição.

