Onde assistir jogo do Real Madrid hoje online na La Liga - 29/04

Torcedor pode assistir ao duelo do futebol espanhol no serviço de streaming

Real Madrid e Almería disputam a 32ª rodada do Campeonato Espanhol neste sábado, 29 de abril, no Estádio Santiago Bernabéu, às 13h30 (Horário de Brasília). Descubra onde assistir o jogo do Real Madrid hoje ao vivo e todos os detalhes.

O Real se mantém na vice-liderança com 65 pontos, conquistados em 20 vitórias, cinco empates e seis derrotas.

Quem vai transmitir jogo do Real Madrid hoje

O torcedor pode assistir o jogo do Real Madrid hoje no Star Plus, serviço de streaming da ESPN. Nenhum canal de televisão vai exibir o duelo do Campeonato Espanhol neste sábado.

Quem é cliente da plataforma de streaming pode assistir a partida em qualquer lugar do Brasil. É só acessar o site (www.starplus.com) ou o aplicativo do celular, tablet e smartv, inserir o email e a senha e curtir ao vivo as emoções do futebol espanhol.

Os pacotes variam de R$ 32,90 até R$ 59,90 por mês.

Data: 29 de abril de 2023

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu

Onde assistir jogo do Real Madrid hoje ao vivo: Star +

Escalações de Real Madrid x Almería

Para o duelo deste sábado, Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, continua sem Benzema, Alaba, Mendy, o goleiro Courtois e Hazard.

Do outro lado, Touré se mantém fora do plantel por lesão.

Real Madrid: Lunin; Rudiger, Nacho, Militão, Carvajal; Kroos, Tchouameni, Modric; Rodrygo, Vini Júnior e Asensio.

Almería:

Líder no ranking, quantas Champions tem o Real Madrid

Quando o Real vai jogar na Champions?

Classificado para a semifinal da Champions League depois de vencer o Chelsea, o Real Madrid vai enfrentar o Manchester City na terça-feira, 09 de maio, às 16h, horário de Brasília.

O jogo de ida será no Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha. Enquanto isso, a partida de volta será em 17 de maio, quarta-feira, no mesmo horário, mas na Inglaterra, no Etihad Stadium.

Quem ganhar se classifica para a final da Liga dos Campeões, podendo enfrentar o Milan ou a Inter de Milão.

Rodada do Campeonato Espanhol

Dez jogos serão disputados na 32ª rodada do Campeonato Espanhol.

Sexta-feira, 28/04:

Osasuna 0 x 2 Real Sociedad

Sábado, 29/04:

Elche x Rayo Vallecano - 11h15

Real Madrid x Almería - 13h30

Barcelona x Betis - 16h

Domingo, 30/04:

Cádiz x Valencia - 09h

Villarreal x Celta de Vigo - 11h15

Espanyol x Getafe - 13h30

Real Valladolid x Atlético de Madrid - 16h

Segunda-feira, 01/05:

Mallorca x Athletic Bilbao - 14h

Sevilla x Girona - 16h

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Real Madrid C.F. (@realmadrid)



Leia também: História do Real Madrid: 10 fatos que talvez você não saiba