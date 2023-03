Onde assistir jogo do Santa Cruz x Sampaio Corrêa hoje; Copa do Nordeste (05/03)

Onde assistir jogo do Santa Cruz x Sampaio Corrêa hoje; Copa do Nordeste (05/03)

Entre grupos distintos na Copa do Nordeste, as equipes de Santa Cruz e Sampaio Corrêa disputam a sexta rodada neste domingo, 5 de março, no Estádio Arruda, em Recife. Com início às 18h30 (Horário de Brasília), o jogo do Santa Cruz hoje tem transmissão para todo o Brasil.

O time do Santa ocupa sexta posição do grupo B tem apenas cinco pontos, enquanto o Sampaio Corrêa está em quinto lugar no grupo A com sete pontos acumulados na primeira fase.

Onde vai passar jogo do Santa Cruz e Sampaio Corrêa hoje

O jogo do Santa Cruz e Sampaio Corrêa hoje tem transmissão do pay-per-view Nosso Futebol em todo o Brasil neste domingo. O duelo da Copa do Nordeste só está disponível nas operadoras Claro, Sky e DirecTV GO, já que o pacote de canais só pode ser comprado por assinantes das seguidores empresas.

Cada operadora oferece um valor de mensalidade diferente ao seu assinante. É necessário entrar em contato para se tornar assinante do Nosso Futebol. Além disso, a plataforma substitui o pay-per-view da Copa do Nordeste FC, responsável por exibir os duelos da Copa do Nordeste.

Transmissão da Copa do Nordeste 2023

Como funciona a Copa do Nordeste

Quatro fases compõem a Copa do Nordeste: a primeira, as quartas de final, semifinal e a final. A primeira etapa, também chamada como 'fase de grupos', traz 16 equipes das mais diferentes regiões do Nordeste.

Divididas em dois grupos de oito cada, elas disputam oito rodadas em turno único, sem poder jogar contra os times do seu mesmo grupo na competição. Cada vitória vale três pontos e o empate apenas um para os dois times. Ao fim da primeira fase, os quatro primeiros de cada chave avançam para as quartas de final.

As quartas de final e a semifinal são jogados em partida única. Já a final é disputada em ida e volta, onde cada time tem a oportunidade de jogar m sua casa ao menos uma vez.

