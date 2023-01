Onde assistir jogo do São Paulo x América MG na Copinha hoje - 15/01/2023

Neste domingo, o jogo do São Paulo vai ser contra o América Mineiro pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com início às 21h45 (Horário de Brasília), o duelo vai ser no Estádio Bento de Abreu, em Marília. Saiba onde assistir ao jogo de hoje e todos os detalhes da transmissão na TV aberta.

Como assistir jogo do São Paulo na Copinha hoje na TV

O jogo do São Paulo hoje na Copinha às 21h45 vai passar na Rede Vida e SporTV.

Na TV aberta para todos os estados do Brasil, a Rede Vida vai transmitir o duelo entre São Paulo e América neste domingo ao vivo e de graça. Basta sintonizar e acompanhar a decisão.

Outra maneira é através do SporTV, canal disponível em operadoras de TV paga como a Sky, Claro, Oi e a Vivo em todo o Brasil.

Onde assistir jogo do São Paulo online hoje

Também dá para assistir o jogo do São Paulo hoje na Copinha no GloboPlay.

Porém, somente assinantes é que podem acompanhar a partida neste domingo através da plataforma de streaming. Basta acessar o produto com email e senha e assistir ao vivo.

Quem ainda não tem a assinatura, basta acessar o site e escolher o melhor pacote ao seu bolso.

São Paulo x América MG

O São Paulo teve um longo caminho para chegar até aqui na Copinha. O elenco garantiu a liderança do grupo 17 com nove pontos, depois de vencer os três desafios. Já na segunda fase ganhou do Retrô por 1 a 0 para carimbar o passaporte até a terceira etapa.

Provável escalação do São Paulo: Leandro; Rafael Luiz, Ythallo, Belém; Léo Silva, Luís Felipe, Vinicius, Talles; Pedrinho, Maioli e João Adriano.

Do outro lado, o América faz história ao chegar longe na competição e quer muito mais. Ficou em primeiro lugar no grupo 18 com nove pontos, conquistados em três vitórias. Depois, ganhou do CSP por 3 a 0 em Assis para chegar até aqui vivo e como grande oponente.

Provável escalação do América MG: José Cassio; Samuel, Jonathan, Júlio Cesar, Breno; Paulo Ricardo, Luan, Mateus Henrique, Renato; Theo e Adyson.

🎥 O São Paulo se classificou na Copinha e você confere tudo o que rolou na #SPFCplay! 📺 Assista o vídeo completo no link: https://t.co/wHDeVlsi8m#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/UW3El9Nbgc — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 15, 2023

Quem vai apitar o jogo de hoje?

O juiz do jogo do São Paulo hoje na Copinha vai ser Paulo Ricardo Pereira neste domingo.

Os assistentes serão José Lucas Candido e Daniel Souza, enquanto o quarto árbitro vai ser Edson Alves da Silva pela terceira fase da competição.

Edson Reis será o analista de vídeo.

Quem o São Paulo vai pegar nas oitavas?

Se vencer o América neste domingo, o São Paulo vai enfrentar o Botafogo ou RB Bragantino nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Tudo vai depender de qual equipe vencer o duelo na terceira fase. Além disso, o tricolor paulista também precisa ganhar o seu jogo neste domingo.

Os times não se enfrentaram na fase de grupos e por isso será um novo desafio ao São Paulo.

