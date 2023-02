Equipes disputam a vigésima rodada do Campeonato Alemão nesta sexta-feira

Onde assistir jogo do Schalke 04 x Wolfsburg hoje DE GRAÇA ao vivo (10/02)

Nesta sexta-feira, 10 de fevereiro, o Schalke 04 recebe o Wolfsburg pela 20ª rodada do Campeonato Alemão no meio da temporada de futebol. A bola rola às 16h30 (horário de Brasília), onde o jogo do Schalke 04 será na Veltins Arena, casa dos Azuis Reais. Enquanto os anfitriões lutam contra a lanterna, os visitantes buscam a parte de cima.

Como assistir jogo do Schalke 04 x Wolfsburg hoje

OneFootball vai transmitir o jogo do Schalke 04 e Wolfsburg nesta sexta-feira, às 16h30, horário de Brasília, para todo o território nacional de graça.

É isso mesmo torcedor. Dá para assistir ao duelo do Campeonato Alemão de graça. Isso porque a plataforma OneFootball é a dona dos direitos de transmissão. Nenhum canal de TV vai exibir o confronto nesta sexta-feira.

Dá para assistir tanto no site do computador como no aplicativo para celular ou tablet, Android ou iOS. É de graça e o torcedor não precisa pagar nada ou se inscrever.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Onde assistir ao vivo: OneFootball

+ Após vexame no Mundial, Vítor Pereira vai sair do Flamengo?

Possíveis escalações de Schalke 04 x Wolfsburg

Heekeren, Kaminski, Latza, Polter e van den Berg seguem lesionados e fora do plantel de jogadores.

Escalação do Schalke 04 hoje: Fährmann; Brunner, Yoshida, Jenz, Uronen; Kral, Balanta, Kraub; Kozuki, Terodde e Skarke

Os Lobos não tem desfalques para o jogo de hoje.

Escalação do Wolfsburg hoje: Casteels; Baku, Bornauw, Van de Ven, Otavio; Svanberg, Arnold, Nmecha; Wimmer, Wind e Kaminski.

Como tá a tabela do Alemão?

O Bayern de Munique domina a tabela do Campeonato Alemão neste momento. O clube coleciona 40 pontos, apenas um a mais que o Union Berlin.

O Schalke, por outro lado, aparece na lanterna da classificação.

1 Bayern de Munique - 40 pontos

2 Union Berlin - 39 pontos

3 Borussia Dortmund - 37 pontos

4 RB Leipzig - 36 pontos

5 Eintracht Frankfurt - 35 pontos

6 Freiburg - 34 pontos

7 Wolfsbug - 29 pontos

8 Werder Bremen - 27 pontos

9 Borussia Monchengladbach - 26 pontos

10 Bayer Leverkusen - 24 pontos

11 Colônia - 23 pontos

12 Mainz - 23 pontos

13 Augsburg - 21 pontos

14 Hoffenheim - 19 pontos

15 Bochum - 19 pontos

16 Stuttgart - 16 pontos

17 Hertha Berlin - 14 pontos

18 Schalke 04 - 11 pontos

