Onde assistir jogo do Sevilla x Real Valladolid hoje (19/08)

Tanto Sevilla como Real Valladolid estrearam na nova temporada do Campeonato Espanhol com derrota. Agora, as equipes disputam a segunda rodada nesta sexta-feira, 19 de agosto, para buscarem os primeiros três pontos. Onde assistir jogo do Sevilla hoje vai ser na ESPN, a partir das 17h (horário de Brasília), jogando no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán.

Onde assistir jogo do Sevilla hoje ao vivo

O jogo do Sevilla hoje vai passar na ESPN 4 e Star +, a partir das cinco da tarde, pelo horário de Brasília.

Com transmissão para todos os estados do Brasil, a partida pelo futebol espanhol será exibida apenas no canal da ESPN, disponível em operadoras de TV por assinatura. Para obtê-lo em sua programação, é necessário entrarem contato com a operadora.

Para aqueles que não tem a TV paga, a opção é acompanhar o jogo do Sevilla hoje através do Star +, plataforma de streaming por assinatura. Para o torcedor que já é assinante, pode acessar através do aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV colocando apenas o e-mail e a senha no login.

Mas para o torcedor que quer tornar-se assinante, basta acessar www.starplus.com, clicar em “Escolha seu plano”, e optar pela melhor opção. Os valores vão de R$32,90 até R$55,90.

Como é que tá a tabela do Campeonato Espanhol?

Mesmo com apenas duas rodadas realizadas neste início de temporada do Campeonato Espanhol, a tabela de classificação já vem sofrendo alterações. Os favoritos Real Madrid e Atlético de Madrid venceram na rodada de estreia, enquanto o Barcelona ficou no empate.

Já o Sevilla, outro forte candidato ao título, perdeu para o Osasuna por 2 x 1, fora de sua casa. Do outro lado, o Real Valladolid, time de Ronaldo Fenômeno, também perdeu na primeira rodada. Enfrentando o Villarreal, foi derrotado por 3 x 0 fora de casa.

Os anfitriões aparecem em 15º lugar, enquanto os visitantes estão em 18º lugar, na primeira posição da zona de rebaixamento.

Classificação do Campeonato Espanhol 2022/23 – onde assistir jogo do Sevilla x Real Valladolid

1 Villarreal – 3 pontos

2 Atlético de Madrid – 3 pontos

3 Betis – 3 pontos

4 Real Madrid – 3 pontos

5 Osasuna – 3 pontos

6 Real Sociedad – 3 pontos

7 Valencia – 3 pontos

8 Espanyol – 1 ponto

9 Celta de Vigo – 1 ponto

10 Athletic Bilbao – 1 ponto

11 Barcelona – 1 ponto

12 Mallorca – 1 ponto

13 Rayo Vallecano – 1 ponto

14 Almería – 0 pontos

15 Sevilla – 0 pontos

16 Girona – 0 pontos

17 Cádiz – 0 pontos

18 Real Valladolid – 0 pontos

19 Getafe – 0 pontos

20 Elche – 0 pontos

Prováveis escalações do Sevilla x Real Valladolid

O técnico Julen Lopetegui ainda não pode contar com Jesús Corona, lesionado. Já Suso e El-Haddadi continuam como dúvida para o comandante do Sevilla. Tirando Corona, o elenco deverá estar completo.

Provável escalação do Sevilla: Bono; Acuña, Gudelj, Rekik, Jesús Navas; Delaney, Fernando, Gómez; Ocampos, Rafa Mir e Erik Lamela.

Para os visitantes, Real Valladolid, a única peça faltando no elenco é Weissman, que ainda continua em desfalque por lesão.

Provável escalação do Real Valladolid: Asenjo; Luis Pérez, Sanchez, Yamiq, Escudero; Monchu, Mesa, Pérez; Plata, León e Villa.

Jogos de futebol nesta sexta-feira

Além de poder acompanhar o embate entre Sevilla e Valladolid, o torcedor apaixonado por futebol também pode assistir e torcer em outras partidas nesta sexta-feira, 19 de agosto. Uma programação diversificada está disponível com futebol nacional e internacional.

Confira os principais jogos de hoje.

Série B do Brasileirão

Ituano x Novorizontino – 19h (SporTV e Premiere)

Náutico x Vila Nova – 21h30 (SporTV e Premiere)

Brasileirão Sub 20

Athletico PR x São Paulo – 15h30 (SporTV e Premiere)

Copa Paulista

Lemense x Desportivo Brasil – 19h (Eleven Sports e Paulistão Play)

Campeonato Espanhol

Espanyol x Rayo Vallecano – 15h (Star +)

Sevilla x Real Valladolid – 17h (ESPN 4 e Star +)

Campeonato Alemão

Borussia Monchengladbach x Hertha Berlin – 15h30 (OneFootball)

Campeonato Francês

Lyon x Troyes – 16h (Star +)

Campeonato Português

Estoril x Rio Ave – 16h15 (Star +)

Leia também: Onde será a final da Libertadores 2022? Estádio, data e onde assistir