Onde assistir jogo do Sport x Santa Cruz hoje ao vivo na TV e online - 11/03

Com folga na liderança, o Sport recebe o Santa Cruz neste sábado, 11 de março, pela décima primeira rodada do Campeonato Pernambucano durante a primeira fase. Com início às 16h30 (Horário de Brasília), o jogo do Sport hoje vai ser na Ilha do Retiro, em Recife. Saiba onde vai passar e todos os detalhes.

O Leão tem 24 pontos na liderança, enquanto o Santa vem na sétima posição com 12 pontos.

Como assistir o jogo do Sport x Santa Cruz hoje ao vivo

O jogo do Sport e Santa Cruz hoje tem transmissão na Globo (PE), pay-per-view Nosso Futebol e no serviço de streaming DAZN para assinantes. O torcedor pode acompanhar o embate no Campeonato Pernambucano pela televisão aberta, fechada e na plataforma de streaming.

Para todo o estado de Pernambuco, a Rede Globo será responsável por exibir o duelo neste sábado de graça. É só sintonizar e curtir a partida entre as grandes equipes do seu conforto do sofá.

Caso seja assinante do pay-per-view Nosso Futebol, entre a operadoras da Sky, Claro ou DirecTV GO, também dá para assistir ao vivo. Outro caso é o DAZN, aplicativo de streaming disponível por R$ 34,90 por mês para celular, tablet ou smartv.

Como funciona o Campeonato Pernambucano?

Em quatro etapas, o Campeonato Pernambucano reúne times das mais diferentes regiões do estado. A competição começa com a primeira fase, seguindo para a segunda fase, semifinal e a final com treze equipes.

A primeira fase traz as treze equipes em turno único por treze rodadas. Ao fim das rodadas, o primeiro e segundo lugar da classificação vão direto para a semifinal, enquanto do 3º ao 6º lugar disputarão a segunda fase em busca na penúltima etapa. Enquanto isso, os quatro últimos serão rebaixados para a segunda divisão.

A disputa da segunda fase acontece em partida única, ou seja, quem vencer está dentro e quem perder está eliminado. Pela semifinal, o primeiro e segundo colocado disputam contra os dois vencedores da segunda fase, onde é também em jogo único. A final é jogada entre os dois ganhadores da semifinal em ida e volta.

Classificação

Treze equipes disputam a primeira fase do Campeonato Pernambucano.

1 Sport - 24 pontos

2 Retrô - 18 pontos

3 Central - 14 pontos

4 Náutico - 13 pontos

5 Salgueiro - 13 pontos

6 Petrolina - 13 pontos

7 Santa Cruz - 12 pontos

8 Maguary - 12 pontos

9 Porto - 10 pontos

10 Íbis - 9 pontos

11 Afogados - 8 pontos

12 Caruaru City - 2 pontos

13 Belo Jardim - 2 pontos

