Onde assistir jogo do Tottenham x Brighton hoje e horário – 05/02

Onde assistir jogo do Tottenham x Brighton hoje e horário – 05/02

Valendo a classificação na Copa da Inglaterra, o Tottenham enfrenta o Brighton neste sábado, 05/02, a partir das 17h (horário de Brasília), jogando pela quarta fase no Tottenham Hotspur Stadium. Com transmissão ao vivo apenas online, confira onde assistir ao jogo do Tottenham hoje.

Onde assistir ao jogo do Tottenham hoje ao vivo

O jogo vai passar no ESPN 4, onde os canais só estão disponíveis pela TV por assinatura em operadoras de televisão pagas para todo o Brasil.

Os assinantes da TV fechada podem assistir no canal, enquanto os não assinantes acompanham através do Star +, serviço de streaming pago através do site (www.starplus.com) ou o aplicativo para Android e iOS.

Horário: 17h (horário de Brasília)

TV: ESPN 4

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site

Para se classificar para a quarta rodada, o Tottenham passou pelo Morecambe na terceira rodada e venceu o elenco por 3 a 1 jogando em casa, na cidade de Londres. Agora, tem pela frente outro importante duelo onde precisa da vitória de qualquer maneira para conquistar mais uma classificação até a próxima fase da Copa da Inglaterra.

Enquanto isso, o Brighton entra em campo neste sábado contabilizando a vitória diante do West Bromwich também pela terceira rodada da competição inglesa, pelo placar de 2 a 1, mas jogando fora de casa. Por isso, deve colocar os seus melhores jogadores em campo para ganhar o confronto e se classificar de maneira direta,

Escalação do Tottenham x Brighton

É provável que o treinador Antonio Conte poupe alguns dos jogadores principais do elenco. No entanto, Tanganga e Skipp estão fora e Romero, Son, Bentancur e Dejan Kulusevski estão aptos para jogar.

Do outro lado, o Brighton pode contar novamente com Adam Lallana e Duffy, enquanto Enock Mwepu e Jeremy Sarmiento seguem fora.

Escalação do jogo do Tottenham hoje: Gollini (Lloris); Davies, Dier, Romero; Sessegnon, Hojbjerg, Winks, Doherty; Son, Bergjwin, Kane (Lucas)

Escalação do jogo do Brighton hoje: Scherpen; Dunk, Webster, Veltman, Cucurella; Alzate, Grob, Lallana, Moder; Maupay, Trossard

Leia também:

Patinação Artística nas Olimpíadas de Inverno 2022: programação e datas