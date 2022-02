Qual é o horário do jogo do Vasco x Bangu hoje? Confira onde assistir

Pela sétima rodada do Campeonato Carioca, Vasco e Bangu se enfrentam nesta quinta-feira, 17/02, com a bola rolando a partir das 20h30 (horário de Brasília), no Estádio de São Januário. Confira a seguir quais as escalações, arbitragem, onde assistir e o horário do jogo do Vasco hoje.

Qual é o horário do jogo do Vasco hoje

O jogo do Vasco e Bangu hoje passará no pay-per-view do Cariocão Play somente para assinantes no Brasil a partir 18h (horário de Brasília).

Para adquirir a plataforma, é necessário acessar o site (www.cariocaoplay.com.br) ou aplicativo e adquirir os serviços nos valores de R$ 27,90 e R$49,90.

FICHA TÉCNICA

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano

Local: Estádio São Januário

TV: Sem transmissão

Online: PPV do Cariocão Play

Como estão as equipes no Carioca

O Vasco vem de derrota para o Botafogo na última rodada do Campeonato Carioca. Enquanto ocupa a quarta posição com 13 pontos, o grupo precisa da vitória nesta sétima rodada e, por isso, deve colocar os seus melhores atletas em campo para garantir-se no G-4.

Enquanto isso, o Bangu se mantém em oitavo lugar com 6 pontos ao todo. Na última rodada, empatou com o Resende pelo fim de semana. Se ganhar o jogo desta quinta-feira, consegue subir na tabela e, consequentemente,

Além de saber o horário do jogo do Vasco hoje, confira como foi o último jogo.

Escalação do Vasco x Bangu

Vasco: Thiago Rodrigues; Léo Matos, Ulisses, Anderson Conceição, Edimar; Matheus Barbosa, Juninho, Bruno Nazário, Nenê; Gabriel, Raniel

Bangu: Paulo Henrique; Carlos Eduardo, Israel, Eduardo Brito, Baggio; Renatinho, Denilson, Lucas Oliveira; Luis Araújo, Daniel Dias, Santarém

