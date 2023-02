Onde assistir jogo do Vasco x Resende hoje online e DE GRAÇA (02/02)

Elencos disputam a sexta rodada do Campeonato Inglês nesta quinta-feira, com transmissão ao vivo na internet

O Vasco entra em campo nesta quinta-feira, 2 de fevereiro, para buscar a segunda vitória na Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca. Com início às 19h (Horário de Brasília), o jogo do Vasco vai ser contra o Resende na sexta rodada no Estádio São Januário. O jogo do Vasco hoje hoje tem transmissão do CazéTV no Youtube e Twitch.

O Cruz Maltino vem de derrota para o Volta Redonda, contabilizando uma vitória em quatro jogos disputados, dois empates e um jogo perdido.

Assistir jogo do Vasco hoje online

O Grupo Bandeirantes de Comunicação garantiu o direito de transmissão do Campeonato Carioca este ano. A emissora é a única que pode exibir todas as partidas da primeira fase até a final ao vivo.

Assim como a BAND, na TV aberta, o canal BandSports na TV paga vai transmitir os jogos do times de menor expressão para todo o Brasil ao vivo.

No entanto, os direitos dos jogos do Vasco e Botafogo como mandante ficaram com o CazéTV, disponível no Youtube e na plataforma de vídeos Twitch. Isso porque os dois times não entraram em acordo com a FERJ e optaram por negociar com a LiveMode.

Para assistir no canal do Cazé entre as duas plataformas é de graça. É necessário acessar pelo computador ou aplicativos no dispositivo móvel, procurar o link ao vivo e torcer.

Escalações de Vasco x Resende

Veja quem entra em campo no jogo desta quinta, no Rio

Provável escalação do jogo do Vasco hoje: Ivan; Lucas Piton, Léo Pelé, Miranda, Pumita; Zé Gabriel, Jair, Alex Teixeira; Figueiredo, Gabriel Pec e Pedro Raul.

Provável escalação do jogo do Resende hoje: Jefferson Luís; Medina, Joanderson, Rayne, Caxambu; Paulo Victor, Dener, Igor Bolt; Vinicius Balotelli, Kaique e Bismarck.

Quem é o próximo adversário do Vasco da Gama pelo Carioca?

Após o jogo desta quinta-feira, o Vasco volta aos gramados do Campeonato Carioca na próxima semana, terça-feira em 7 de fevereiro, para enfrentar o Nova Iguaçu.

A partida é válida pela sétima rodada da Taça Guanabara às 21h10 (horário de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

A equipe do Nova Iguaçu acertou a venda do mando de campo para o Vasco, conforme noticiou o GE. O motivo não foi revelado, mas como o Estádio Mané Garrincha é maior do que o Estádio Jânio Moraes, localizado em Nova Iguaçu, o time do Nova Iguaçu optou por vender o mando de campo.

Com isso, o jogo foi transferido para Brasília, no Estádio Mané Garrincha. O local beneficia dessa maneira ambos os times.

SÉTIMA RODADA:

Nova Iguaçu x Vasco

Data: Terça-feira, 07/02 às 21h10 (Horário de Brasília)

Estádio Mané Garrincha, em Brasília

OITAVA RODADA:

Fluminense x Vasco

Data: Domingo, 12/02 às 18h (Horarário de Brasília)

Estádio Maracanã

NONA RODADA:

Vasco x Boavista

Data: Sábado, 25/02 sem horário definido

Estádio São Januário

DÉCIMA RODADA:

Flamengo x Vasco

Data: Domingo, 05/03 sem horário definido

Estádio Maracanã

DÉCIMA PRIMEIRA RODADA

Vasco x Bangu

Data: Quarta-feira, 08/03 sem horário definido

Estádio São Januário

