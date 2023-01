Onde assistir Juventude x São Luiz ao vivo e horário do Gaúcho - 24/01/23

Após empatarem na rodada de estreia, as equipes de Juventude x São Luiz vão se enfrentar na segunda rodada do Campeonato Gaúcho nesta terça-feira, 24 de janeiro, em busca da primeira vitória da temporada. A partida vai ser no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, a partir das 19h (horário de Brasília).

O Juventude vem de empate com o Internacional, enquanto o São Luiz garantiu um ponto diante do Ypiranga em casa.

Transmissão jogo do Juventude x São Luiz hoje

O jogo do Juventude x São Luiz hoje vai passar no Premiere e GloboPlay às 19h, horário de Brasília.

Com transmissão ao vivo e exclusiva para todos os estados do Brasil, o pay-per-view será o responsável pela exibição do confronto na rodada do Campeonato Gaúcho.

O pacote de canais, entretanto, está disponível apenas para assinantes entre operadoras de TV por assinatura. Também dá para comprar de maneira avulsa nas plataformas GloboPlay e Amazon Prime Video.

Quem possui a assinatura do Premiere também pode assistir online através das plataformas como GloboPlay. Basta acessar pelo navegador do computador ou aplicativo no celular, tablet, videogames e smartv.

Quem vai apitar o jogo de hoje?

O árbitro do jogo entre Juventude x São Luiz hoje vai ser Anderson da Silveira Farias nesta terça-feira, pela rodada do Campeonato Gaúcho.

Os assistentes vão ser Mauricio Coelho Silva Penna e Conrado Bittencourt Berger, enquanto o quarto árbitro escolhido foi Marcelo Oswald Bitelbron.

Francisco de Paula dos Santos Silva Neto vai ser o técnico de arbitragem da partida.

Segunda rodada do Campeonato Gaúcho

Além do embate entre Juventude x São Luiz nesta terça-feira, outros jogos também serão disputados esta semana durante a segunda rodada do Campeonato Gaúcho.

TERÇA-FEIRA, 24/01:

Juventude x São Luiz - 19h

QUARTA-FEIRA, 25/01:

Avenida x Internacional - 19h

Grêmio x Brasil de Pelotas - 21h30

QUINTA-FEIRA, 26/01:

São José x Caxias - 19h

Ypiranga x Novo Hamburgo - 19h

Aimoré x Esportivo - 20h30

