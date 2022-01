Onde assistir Juventus x Napoli hoje: canal, horário e escalações - 06/01

Pela vigésima rodada do Campeonato Italiano, Juventus e Napoli se enfrentam nesta quinta-feira, 06/01, com a bola rolando a partir das 16h45 (Horário de Brasília) no Juventus Stadium. Com transmissão do jogo da Juventus e Napoli ao vivo, confira onde assistir hoje na televisão.

Onde assistir ao jogo da Juventus x Napoli hoje: O canal ESPN Brasil, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Italiano ao vivo nesta quinta-feira.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Juventus Stadium, cidade de Turim, na Itália

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois de um começo de temporada muito difícil, a Juventus conseguiu se reerguer sob o comando do técnico Allegri e disputar na parte de cima do Campeonato Italiano. Com 34 pontos na sexta posição, a Juve contabiliza dez vitórias, quatro empates e cinco derrotas, podendo diminuir a diferença com os primeiros colocados.

Enquanto isso, o Napoli briga pela liderança da competição com 39 pontos em terceiro lugar. Com doze jogos vencidos, três empates e três derrotas, o time napolitano espera colocar os seus melhores jogadores em campo nesta quinta mesmo com o grande desfalque que possui no momento, disposto a levar os três pontos para casa.

Escalações do clássico italiano hoje:

O técnico Allegri não poderá contar com Arthur, Bonucci, Danilo, Pellegrini e Kaio Jorge.

Já o Napoli não terá Malcuit, Mário Rui, Lozano, Osimhen, Fabián Ruiz, Ounas, Meret, Anguissa e Koulibaly

Juventus: Szczesny; Alex Sandro, Rugani, De Ligt, Cuadrado; Locatelli, Bentacur, Bernardeschi; Dybala, Chiesa, Morata

Napoli: Ospina; Rrahmani, Di Lorenzo, Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Zielinski, Politano, Insigne; Mertens

