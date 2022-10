Onde assistir Lyon x Toulouse hoje no Campeonato Francês (7/10)

Pela décima rodada do Campeoanto Francês, confira onde como estão as equipes na temporada

Na abertura da décima rodada do Campeonato Francês, as equipes de Lyon e Toulouse disputam os três pontos nesta sexta-feira, às 16h (Horário de Brasília), no Parc Olympique Lyonnais. Para acompanhar todos os lances, saiba onde assistir Lyon x Toulouse hoje.

Onde assistir Lyon x Toulouse hoje ao vivo

O jogo do Lyon e Toulouse hoje tem transmissão do Star +, a partir das 16h (Horário de Brasília), para todo o Brasil ao vivo.

Sem qualquer tipo de transmissão na TV, o torcedor deve sintonizar o serviço de streaming para acompanhar as emoções do confronto nesta sexta-feira. O aplicativo, entretanto, está disponível apenas para assinantes.

Por R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês, o torcedor tem acesso completo no aplicativo do celular, tablet, computador e smartv. Se você já é membro, para acessar a plataforma com e-mail e a senha.

Para se tornar assinante, acesse o site www.starplus.com e escolha o melhor pacote.

Como vem as equipes de Lyon x Toulouse hoje?

Sem vencer por quatro rodadas, o Lyon entra em campo nesta sexta-feira com o único objetivo: vencer para tentar alcançar a parte de cima da classificação. Com 13 pontos, contabiliza quatro vitórias, um empate e quatro derrotas entre as nove partidas realizadas. Dentro de casa, espera contar com a força da torcida para pressionar os adversários.

Escalação do Lyon: Anthony Lopes; Tagliafico, Diomandé, Thiago Mendes, Henrique; Lepenant, Caqueret, Ekambi, Cherki; Tetê e Lacazette.

Enquanto isso, o Toulouse vem na décima segunda posição do Campeonato Francês com 11 pontos, conquistados em três vitórias, dois empates e quatro derrotas com o total de 13 gols marcados e 15 sofridos, em desempenho regular dentro de campo. O elenco vem com todo o gás necessário após vencer o Montpellier na última rodada.

Escalação do Toulouse: Dupe; Rouault, Moussa Diarra, Rasmus, Issiaga; Brecht, Stijn Spierings, Branco van den Boomen; Fares Chaibi, Thijs e Aboukhlal

Agenda da rodada no Campeonato Francês

Além do embate entre Lyon e Toulouse nesta sexta-feira, outros nove jogos também serão realizados neste fim de semana pela décima rodada do Campeonato Francês.

O destaque fica para os encontros de Reims e PSG no sábado, além do encontro de Montpellier e Monaco, e também Rennes e Nantes no domingo.

Confira quais são os jogos.

16h – Lyon x Toulouse

Sábado (08/10):

12h – Olympique x Ajaccio

16h – Reims x PSG

Domingo (09/10):

08h – Montpellier x Monaco

10h – Nice x Troyes

10h – Stade Brestois x Lorient Bretagne

10h – Angers x RC Strasbourg

10h – Clermont x Auxerre

12h05 – Rennes x Nantes

15h45 – Lille x Lens

