Final de Zaquieu em Pantanal: Renato vai tentar vingar morte de Tenório

Interpretado por Silvero Pereira, Zaquieu se compadece da história de abuso de seu amigo Alcides (Juliano Cazarré) e o ajuda em sua aguardada vingança contra Tenório (Murilo Benício). Por causa disso, o final de Zaquieu em Pantanal não é dos mais fáceis. O peão de José Leôncio é alvo da vingança de Renato (Gabriel Santana) e precisa ser salvo para chegar vivo ao final do folhetim.

Qual o final de Zaquieu em Pantanal?

O final de Zaquieu em Pantanal é feliz, pois ele consegue continuar vivendo no centro-oeste como um dos peões da fazenda dos Leôncio. No entanto, não é simples para o personagem de Silvero Pereira chegar neste lugar confortável e antes ele passa por verdadeiros obstáculos. Depois de ajudar Alcides com sua vingança contra Tenório, o peão assume a autoria do crime para tentar livrar o amigo, o que o coloca na mira de Renato, filho do meio do vilão.

Após ser baleado durante o confronto com Tenório, Zaquieu se recupera e retorna para a fazenda do patrão. É então que ele fica sob a mira de Renato. O rapaz vai ir armado até a fazenda vizinha e ameaçará Zaquieu: “você que deve ser o famoso o peão flozô”.

A dupla vai bater boca e Renato prometerá acabar com a raça do personagem de Silvero por causa do assassinato de seu pai. O peão vai justificar que Tenório atirou primeiro, mas o rapaz não vai querer saber de explicações. Porém, Zaquieu é salvo por Juma e não sai ferido deste confronto.

Após este novo susto, o feliz final de Zaquieu em Pantanal finalmente chega. O ex-mordomo se torna o peão que tanto queria ser e ele continua trabalhando para a família Leôncio. Ele permanece na região e não volta para o sudeste, onde morava quando trabalhava na mansão da sogra de Zé Leôncio.

Na versão de 1990, as últimas cenas de Zaquieu foram no casamento que marca o último capitulo, momento em que ele incentiva Tadeu – que estava indeciso – a subir no altar, e logo depois no velório de Zé Leôncio, que sofre um infarto fulminante na manhã seguinte ao casamento e morre. Depois, a trama da Manchete sofreu um salto no tempo de alguns anos, nesta parte da novela, Zaquieu não apareceu mais.

Próximo trabalho de Silvero Pereira: ator já tem nova novela engatilhada?

Diferente de outros colegas de elenco, como Isabel Teixeira, Bella Campos e José Loreto, que já estão cotados para novas novelas do canal, Silvero Pereira ainda não tem outro folhetim em vista. Porém, isso não significa que o ator ficará parado após se despedir das telinhas com o final de Zaquieu em Pantanal.

Para quem for ficar com saudade de Silvero, o ator estará em turnê com o show “Silvero Interpreta Belchior”. Grande fã do músico ceareanse, seu conterrâneo, Silvero passou alguns anos estudando a vida do cantor e compositor e agora apresenta um tributo ao lado de músicos capixabas.

A turnê começou no final de setembro em Vitória, após o final das gravações de Pantanal. Em outubro, o ator e cantor vai se apresentar em Fortaleza, no Ceará. Depois, a turnê também deve passar por outras cidades e estados.

