Onde assistir Lyon x Lille hoje ao vivo e horário do jogo - 30/10

Pela décima terceira rodada do Campeonato Francês, o jogo do Lyon x Lille será disputado neste domingo, a partir das 16h45 (Horário de Brasília), direto do Parc Olympique Lyonnais. Ambas as equipes estão na parte de cima da classificação e buscam os três pontos para brigarem pela vaga na Champions.

Onde assistir Lyon x Lille ao vivo hoje na Ligue 1

O jogo do Lyon x Lille hoje tem transmissão do Star +, a partir das 16h45 (Horário de Brasília) por todo o Brasil ao vivo.

A partida do Campeonato Francês não vai passar em nenhum canal de TV. A única opção para assistir ao confronto é o aplicativo do Star +, para assinantes.

Você pode sintonizar através do aplicativo para celular, tablet, computador ou smartv, se o aparelho for compatível.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Parc Olympique Lyonnais

TV: Sem transmissão

Online: Star +

Informações de Lyon x Lille hoje

Sem disputar competições internacionais na temporada, o Lyon foca todas as suas atenções para as disputas no Campeonato Francês. Em nono lugar com 17 pontos, coleciona cinco vitórias, dois empates e cinco derrotas até aqui. Se vencer o clássico deste domingo poderá pular apenas uma posição, além de torcer por tropeços dos adversários na tabela.

Provável escalação do Lyon: Anthony Lopes; Lukeba, Boateng, Silva; Tagliafico, Caqueret, Lepenant, Gusto; Aouar, Dembele e Lacazette.

Do outro lado, o Lille também não joga outras competições na temporada. Por isso, tem como principal objetivo este ano conquistar a vaga para a Champions, na parte de cima. Em sétimo lugar com 22 pontos coleciona sete vitórias, um empate e quatro derrotas.

Por isso, vem com o time 100% titular para jogar neste domingo, onde mesmo fora de casa promete dar trabalho ao rival.

Provável escalação do Lille: Chevalier; Diakite, Fonte, Djalo, Ismialy; André, Gomes, Zhegrova, Cabella; Weah e David.

Jogos da rodada no Campeonato Francês

Além do embate entre Lyon e Lille, outros seis jogos serão disputados neste domingo, 30 de outubro, pela décima terceira rodada do Campeonato Francês.

O destaque fica para o clássico, mas os confrontos prometem alterar a tabela e movimentar ainda mais a temporada dentro e fora de campo. Confira quais são os jogos e os horários.

Lens 3 x 0 Toulouse

PSG 4 x 3 Troyes

RC Strasbourg 2 x 2 Olympique

Domingo (30/10):

Auxerre 1 x 0 Ajaccio

Monaco x Angers - 10h

Nantes x Clermont - 10h

Stade Brestois x Reims - 10h

Rennes x Montpellier - 10h

Lorient-Bretagne x Nice - 13h05

Lyon x Lille - 16h45

