Onde assistir Mainz x Schalke 04 de graça hoje na Bundesliga - 05/05

Nesta sexta-feira, 05 de maio, as equipes de Mainz x Schalke 04 se enfrentam pela 31ª rodada do Campeonato Alemão na Mewa Arena. A bola rola às 15h30 (Horário de Brasília), com transmissão de graça para todos os estados do país.

O Mainz ocupa a oitava posição com 45 pontos, enquanto o Schalke luta para escapar do rebaixamento em 17º lugar com 27 pontos.

Onde assistir Mainz x Schalke 04 de graça

A partida entre Mainz x Schalke 04 hoje vai passar no OneFootball, serviço de streaming gratuito. Nenhum canal de TV vai transmitir o embate do Campeonato Alemão.

Como nenhuma emissora possui os direitos de imagem do torneio, a plataforma é a única que pode exibir em tempo real e com imagens os jogos da Bundesliga. É de graça, o torcedor pode assistir no site (www.onefootball.com) ou no aplicativo do celular, tablet ou smartv.

Horário: 15h30

Local: Mewa Arena

Onde assistir: OneFootball

Quantas rodadas faltam para acabar o Campeonato Alemão?

Já foram 30 rodadas, agora faltam quatro rodadas para acabar a temporada do Campeonato Alemão. O Bayern de Munique conseguiu recuperar a liderança na última rodada, enquanto Borussia Dortmund e Union Berlin também brigam pelo titulo.

O Campeonato Alemão é disputado por 18 equipes entre pontos corridos. A primeira divisão traz 34 rodadas em dois turnos, diferente dos outros campeonatos de futebol da Europa. Cada rodada tem apenas nove partidas onde cada vitória vale três pontos e o empate apenas um.

Ao fim da temporada, o primeiro colocado é o campeão alemão. Na parte de baixo, os três últimos são rebaixados para a segunda divisão alemã.

Escalações de Mainz x Schalke 04

Os anfitriões não podem contar com Burkardt, Leitsch e Widmer, lesionados.

Para o Schalke, os atletas Balanta, Brunner, o goleiro Fährmann, Heekeren, Jenz, Kozuki e Skarke estão fora por lesões.

Mainz: Zentner; Hanche-Olsen, Bell, Fernandes; Da Costa, Barreiro, Kohr, Caci; Lee, Onisiwo e Ajorque.

Schalke 04: Schwolow; Matriciani, Yoshida, Kaminski, Uronen; Kral, Krauß, Karaman, Zalazar; Bülter e Terodde.

Rodada do Campeonato Alemão

Nove partidas serão disputadas neste fim de semana pela 31ª rodada do Campeonato Alemão.

Sexta-feira, 05/05:

Bayer Leverkusen x Colônia - 15h30

Mainz x Schalke 04 - 15h30

Sábado, 06/05:

Freiburg x RB Leipzig - 10h30

Borussia M. x Bochum - 10h30

Hoffenheim x Eintracht Frankfurt - 10h30

Hertha Berlin x Stuttgart - 10h30

Augsburg x Union Berlin - 10h30

Werder Bremen x Bayern de Munique - 13h30

Doming, 07/05:

Borussia Dortmund x Wolfsburg - 12h30

