Onde assistir Manchester United x Burnley hoje ao vivo e horário – 30/12

Buscando subir na classificação do Campeonato Inglês, o Manchester United recebe o Burnley nesta quinta-feira, 30/12, a partir das 17h15 (horário de Brasília), pela vigésima rodada jogando no Old Trafford. Com transmissão tanto na TV como no online, confira onde assistir ao jogo do Manchester United hoje ao vivo.

Onde assistir Manchester United x Burnley hoje: O canal ESPN Brasil, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Inglês ao vivo nesta quinta-feira.

Horário: 17h15 (horário de Brasília)

Local: Old Trafford, cidade de Manchester, na Inglaterra

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Como estão as equipes na temporada?

Ocupando a 7ª posição do Campeonato Inglês com 28 pontos, o Manchester United volta aos gramados nesta quinta-feira buscando mais um triunfo em seu favor, momento em que não perde um jogo por mais que cinco rodadas na temporada. Contabilizando oito vitórias, quatro empates e cinco derrotas, o elenco de Cristiano Ronaldo promete aumentar a sua vantagem para subir na tabela.

Enquanto isso, o Burnley busca o resultado no confronto de hoje para deixar a zona de rebaixamento e, quem sabe então, somar pontos para subir na classificação da temporada. Com 11 pontos, venceu até o momento uma partida apenas, enquanto empatou oito e perdeu seis. Dessa maneira, se ganhar o jogo desta quinta, dorme fora da degola.

Veja como foi o último jogo entre Manchester United e Burnley.

Escalações do jogo do Manchester United hoje:

Ralf Rangnick, técnico do United, não poderá contar com Victor Lindelof, por testar positivo para Covid0-19, e Bruno Fernandes e Pogba por lesão.

Do outro lado, os jogadores Cornet, Ashley Barnes, Connor Roberts e Dale Stephens estão indisponíveis.

Manchester United: De Gea; Luke Shaw, Bailly, Maguire, Wan-Bissaka; Matic, McTominay, Sancho, Van de Beek; Greenwood, Cristiano Ronaldo

Burnley: Pope; Lowton, Mee, Taylor, Tarkowski; Gudmundsson, Westwoord, Cork, McNeil; Wood, Rodriguez

