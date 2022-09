Onde assistir Milan x Inter de Milão hoje e horário do clássico (03/09)

Tem clássico italiano hoje! Disputando a liderança do Campeonato Italiano, as equipes de Milan e Inter de Milão se enfrentam neste sábado, 03 de setembro, pela quinta rodada da competição, às 13h (horário de Brasília. Jogando no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, confira onde assistir Milan x Inter de Milão hoje.

O time do Milan soma 8 pontos e ocupa a 6ª posição da tabela de classificação. Já a Inter ocupa a 3ª posição com 10 pontos, atrás do líder Atalanta e o vice Roma.

Onde assistir Milan x Inter de Milão hoje

O jogo do Milan e Inter de Milão hoje vai passar na ESPN e Star+, a partir das 13h (horário de Brasília). Com transmissão exclusiva, o canal da ESPN é responsável por exibir todas as partidas do Campeonato Italiano neste sábado, principalmente o clássico de Milão. A emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura, em todos os estados do país ao vivo.

Para o torcedor que não possui o canal em sua programação, a opção é acompanhar através do Star +, serviço de streaming ao vivo. Isso porque a plataforma retransmite as imagens que são exibidas na emissora esportiva. No entanto, apenas assinantes é que podem assistir online, tanto pelo aplicativo como pelo navegador no computador.

Para quem ainda não é membro, é possível encontrar todos os pacotes no site www.starplus.com com valores em R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês.

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão

Último jogo de Milan x Inter de Milão

A última vez que as equipes de Milão e Inter de Milão se enfrentaram aconteceu em 19 de abril de 2022, pela partida de semifinal na Copa da Itália.

No primeiro embate, os times empataram em 0 x 0, enquanto na volta, o último embate dos clubes, a Inter fez 3 x 0 e, com a vitória, avançou para a grande final da Copa da Itália.

Em toda a história do clássico de Milão, os times se enfrentaram em 216 oportunidades, com 79 vitórias para a Inter de Milão, 67 empates e 70 triunfos para o Milan, de acordo com o portal de dados do Transfermarkt.

No quesito gols, a Inter marcou 290 tentos enquanto o Milan já fez 280 gols nos embates.

Confira como foi a última partida entre os times no vídeo a seguir.

Prováveis escalações de Milan x Inter de Milão

Ibrahimovic continua sendo o principal desfalque do técnico Stefano Pioli.

Provável escalação do Milan: Maignan; Hernández, Tomori, Kjaer, Florenzi; Pobega, Bennacer, Brahim Díaz; Rafa Leão, Saelemaekers e Giroud.

Para a Inter, os visitantes não tem novas baixas.

Provável escalação da Inter de Milão: Handanovic; De Vrij, Skriniar, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Darmian; Lautaro e Lukaku.

Próximos jogos:

MILAN:

RB Salzburg x Milan – Terça-feira, 06/09 às 16h – Champions League

Sampdoria x Milan – Sábado, 10/09 às 15h45 – Campeonato Italiano

INTER DE MILÃO:

Inter de Milão x Bayern de Munique – Quarta-feira, 07/09 às 16h – Champions League

Inter de Milão x Torino – Sábado, 10/09 às 13h – Campeonato Italiano

