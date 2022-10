Onde assistir Milan x Juventus hoje ao vivo, horário e escalação (08/10)

É dia de clássico italiano! Neste sábado, 8 de outubro, o Milan recebe a Juventus pela nona rodada do Campeonato Italiano, às 13h (Horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão. Procura saber onde assistir Milan x Juventus hoje ao vivo? Confira todas as informações no texto a seguir.

O Milan aparece na quinta posição com 17 pontos, conquistados em cinco vitórias, dois empates e uma derrota com a possibilidade de integrar a parte de cima da tabela no Campeonato Italiano. Na última quarta-feira, os Rossoneros perderam para o Chelsea na terceira rodada da Champions.

Do outro lado, o elenco de Turim vem de vitória em cima do Maccabi também na Champions. No torneio nacional, está em sétimo lugar com 13 pontos, conquistados em três vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. Mesmo fora de casa, fará de tudo para deter o adversário no clássico.

Onde assistir Milan x Juventus hoje ao vivo

O jogo do Milan e Juventus hoje tem transmissão da ESPN e Star +, a partir das 13h (Horário de Brasília), para todo o Brasil ao vivo.

Disponível apenas na TV fechada, o canal da ESPN é o responsável pelos direitos de transmissão do Campeonato Italiano na temporada. Para assistir ao jogo deste sábado, basta sintonizar a emissora. Se você não tem, entre em contato com a sua operadora.

Para acompanhar online basta acessar o aplicativo do Star +, disponível no celular, tablet, computador e smartv, disponível por diferentes pacotes entre R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês.

Horário: 13h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão

Onde assistir: ESPN e Star +

Últimos jogos entre Milan x Juventus

Entre Juventus e Milan, o último jogo aconteceu em 23 de janeiro de 2022, na temporada passada, pela 23ª rodada do Campeonato Italiano no Estádio San Siro, em Milão, com empate sem gols.

Em toda a história do clássico italiano, as equipes se enfrentaram em 221 oportunidades, com vantagem de 87 vitórias para a Juve, com 71 empates e 63 triunfos ao Milan, de acordo com dados do portal Transfermarkt.

No quesito gols, a Velha Senhora também tem a vantagem com 328 gols com relação a 287 do Milan.

Confira no vídeo como foi a última partida entre as equipes.



Prováveis escalações de Milan x Juventus

Os anfitriões não poderão contar com Saelemaekers, Ibrahimovic, Maignan, Kjaer e Junior Messias, todos lesionados e em trabalho de recuperação.

Escalação do Milan: Tatarusanu; Hernández, Tomori, Kalulu, Dest; Sandro Tonali, Bennacer; Rafa Leão, Ketalaere, Krunic e Giroud.

Di Maria cumpre suspensão, enquanto De Sciglio, Chiesa, Pogba e Kaio Jorge seguem fora.

Escalação da Juventus: Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Milik e Vlahovic.

Classificação do Campeonato Italiano 2022

Com vinte equipes na disputa pelo Campeonato Italiano, a primeira divisão, 38 rodadas são jogadas na temporada, divididas em primeiro e segundo turno.

1 Napoli – 20 pontos

2 Atalanta – 20 pontos

3 Udinese – 19 pontos

4 Lazio – 17 pontos

5 Milan – 17 pontos

6 Roma – 16 pontos

7 Juventus – 13 pontos

8 Sassuolo – 12 pontos

9 Inter de Milão – 12 pontos

10 Torino – 10 pontos

11 Fiorentina – 9 pontos

12 Spezia – 8 pontos

13 Lecce – 7 pontos

14 Salernitana – 7 pontos

15 Empoli – 7 pontos

16 Monza – 7 pontos

17 Bologna – 6 pontos

18 Verona – 5 pontos

19 Cremonese – 3 pontos

20 Sampdoria– 2 pontos

