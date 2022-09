Onde assistir Montenegro x Finlândia ao vivo e horário hoje (26/09)

Com a Bósnia já garantida com o acesso até a elite, seleções apenas cumprem tabela

Montenegro e Finlândia disputam os três pontos nesta segunda-feira, 26 de setembro, pela sexta e última rodada do grupo C na segunda divisão da Liga das Nações, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Pod Goricom, em Podgorica. Confira onde assistir Montenegro x Finlândia ao vivo hoje pela TV e online.

Onde assistir Montenegro x Finlândia ao vivo hoje

A partida entre Montenegro e Finlândia terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, a partir das 15h45 (horário de Brasília), além do Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

O canal da ESPN exibe apenas aos assinantes em operadoras de TV por assinatura, enquanto o Star + está disponível no site www.starplus.com por valores entre R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês por diferentes pacotes.

Data: 25 de setembro de 2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Podgorica, Montenegro

TV: ESPN 4

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Vice-líder com 7 pontos, o elenco de Montenegro não tem mais chances de brigar pelo acesso até a elite da Liga das Nações. Foram duas vitórias, um empate e duas derrotas até aqui, e mesmo com a Bósnia já garantida na liderança, a seleção pode brigar para terminar a temporada em uma boa posição.

Do outro lado, a Finlândia se mantém na terceira posição com 5 pontos, conquistados em uma vitória, dois empates e duas derrotas também. Também não tem a oportunidade de brigar pelo acesso já que a Bósnia já está garantida na parte de cima da tabela. Por isso, o elenco pretende repetir o sucesso da Eurocopa na temporada passada e tentar uma melhor colocação.

Escalação do jogo da Montenegro x Finlândia

Marusic está suspenso e não pode jogar nesta segunda-feira.

Escalação do Montenegro: Mijatovic; Radunovic, Tomasevic, Vujacic, Vesovic; Jankovic, Haksabanovic, Scekic, Osmajic; Jovetic e Savicevic.

Schuller, principal meia do time principal,

Escalação da Finlândia: Hradecky; Alho, Vaisanen, Ivanov, Jensen, Uronen; Kairinen, Onni Valakari, Kamara; Joel Pohjanpalo e Teemu Pukki.

Jogos da Liga das Nações hoje

Além do encontro entre Montenegro e Finlândia, outros seis jogos também serão realizados nesta segunda-feira, 26 de setembro, no período da tarde e com transmissão ao vivo.

O destaque vai para o confronto da Inglaterra e Alemanha, além da disputa de Hungria e Itália,

Inglaterra x Alemanha – 15h45 (SporTV e GloboPlay)

Hungria x Itália – 15h45 (ESPN e Star +)

Romênia x Bósnia – 15h45 (SporTV 3 e GloboPlay)

Gibraltar x Geórgia – 15h45 (Star +)

Macedônia do Norte x Bulgária – 15h45 (Star +)

San Marino x Estônia – 15h45 (GloboPlay e Canais Vivo)

