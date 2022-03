Onde assistir Nova Iguaçu x Audax ao vivo e horário (23/03)

Nesta quarta-feira, Nova Iguaçu e Audax se enfrentam pela semifinal da Taça Rio no Campeonato Carioca a partir das 15h30, no Estádio Jânio Moraes, na cidade de Nova Iguaçu. A seguir, confira as informações sobre onde assistir Nova Iguaçu x Audax ao vivo.

Na primeira partida, o Nova Iguaçu venceu por 2 a 1. Se o empate persistir, o time com o maior saldo avança mas se nada mudar, aí a disputa de pênaltis será necessária.

Onde assistir Nova Iguaçu x Audax

A partida entre Nova Iguaçu e Audax hoje terá transmissão ao vivo do Cariocão Play, a partir das 15h30, para todos os estados do Brasil.

A plataforma do Cariocão Play está disponível para assinatura no site oficial (www.cariocaoplay.com.br) ou aplicativo pelos valores R$ 27,90 e R$49,90.

O streaming também aparece em operadoras de TV por assinatura em forma de canais. Para ter acesso, basta entrar em contato com a operadora.

Escalação de Nova Iguaçu e Audax

Jogando fora de casa, o elenco do Nova Iguaçu garantiu-se com a vantagem no jogo de ida pela semifinal da Taça Rio e, por isso, promete dar o seu melhor com os jogadores do plantel nesta quarta-feira. Dessa maneira, em casa, precisa somente de um empate para classificar-se até a final em busca do título.

Nova Iguaçu: Luis Henrique, Digão, Gabriel Pinheiro, Nathan, Rafinha, Vinicius, Vandinho, Andrey, Yan, Juan e Samuel

Enquanto isso, o Audax surpreendeu aos próprios torcedores ao garantir-se na semifinal da Taça Rio, a competição secundária no Campeonato Carioca na temporada do estadual. Agora, tem a oportunidade de descontar a diferença com o seu rival e, quem sabe, avançar até a final, precisando de uma vitória com dois gols ou mais.

Audax: Anderson Max, Lucão, Braian, Thomás, João Victor, Julinho, Fernando Medeiros, Maxwell, Anderson Lessa, Hugo e Fidel

Nova Iguaçu x Audax último jogo

O último encontro entre Nova Iguaçu e Audax se encontraram pela última vez em 19 de março de 2022, durante a primeira partida na semifinal da Taça Rio no Campeonato Carioca de 2022.

Sob o resultado de 2 x 1, o Nova Iguaçu venceu com dois gols de Samuel, enquanto Anderson Lessa descontou.

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo entre os times.