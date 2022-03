Onde assistir Nova Iguaçu x Resende ao vivo e horário hoje (30/03)

Nesta quarta-feira, Nova Iguaçu e Resende se enfrentam a partir das 15h (Horário de Brasília), no jogo de volta pela final da Taça Rio no Campeonato Carioca de 2022, no Estádio Jânio Moraes, no Rio de Janeiro. Dessa maneira, confira as informações e onde assistir Nova Iguaçu x Resende ao vivo.

O primeiro jogo da final terminou empatado em 1 a 1, com gols de Raphael Macena e Samuel.

Onde assistir Nova Iguaçu x Resende

O jogo do Nova Iguaçu e Resende hoje vai passar no Cariocão Play, a partir das 15h, pelo horário de Brasília.

A plataforma do Cariocão Play está disponível para assinatura no site oficial (www.cariocaoplay.com.br) ou aplicativo pelos valores R$ 27,90 e R$49,90.

O streaming também aparece em operadoras de TV por assinatura em forma de canais. Para ter acesso, basta entrar em contato com a operadora.

A arbitragem vai ser de Alex Gomes Stefano.

Escalação de Nova Iguaçu e Resende

Escalação do Nova Iguaçu: Luis Henrique, Vinícius Matheus, Gabriel Pinheiro, Nathan, Rafinha, Gabriel Santana, Vandinho, Juan, Gabriel Luiz, Yan e Samuel

Escalação do Resende: Jeffferson Luis, Juninho, Joanderson, Heitor, Douglas, Emanuel, João Felipe, Zizu, Igor Bolt, Jeffinho e Raphael Macena

Jogando em casa, o time do Nova Iguaçu espera contar com a força da torcida em seu favor nesta quarta-feira. No primeiro jogo, o elenco conseguiu marcar com Samuel. Agora, tem o dever de virar o resultado e, dessa maneira, levantar ao apito final o troféu de campeão na Taça Rio em 2022. Em sua campanha, terminou em quinto lugar com 14 pontos, superou o Audax na semifinal e, agora, disputa a final.

Enquanto isso, o Resende também fez bonito este ano no Campeonato Carioca. Pela primeira fase, terminou em sétimo lugar com 12 pontos, surpreendendo até mesmo os seus torcedores. Depois, com a classificação até a semifinal, venceu a Portuguesa, garantindo o passaporte até a decisão. No primeiro confronto, saiu na frente com gol de Raphael, mas tomou o empate no segundo tempo. Agora, busca o seu primeiro título.

Nova Iguaçu x Resende último jogo

O último jogo entre Resende e Nova Iguaçu foi em 27 de março, pela primeira partida da final na Taça Rio de 2022. Em 1 a 1, as equipes ficaram na igualdade com gols de Raphael e Samuel.

Confira os últimos resultados entre Nova Iguaçu e Resende.

30/01/2022 – Resende 1 x 0 Nova Iguaçu – Campeonato Carioca

18/04/2021 – Nova Iguaçu 4 x 2 Resende – Campeonato Carioca

09/01/2019 – Nova Iguaçu 1 x 2 Resende – Campeonato Carioca

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo dos times.

Campeões da Taça Rio

Dez times já conquistaram o troféu da Taça Rio, torneio de futebol em anexo ao Campeonato Carioca. A competição reúne do 5º até o 8º colocado na Taça Guanabara em disputa no semifinal e final.

O maior campeão é o Vasco, com 11 títulos. Confira a seguir a lista completa de campeões.

Vasco – 11 títulos

Flamengo – 9 títulos

Botafogo – 7 títulos

Fluminense – 4 títulos

Madureira – 2 títulos

Bangu – 1 título

Americano – 1 título

América – 1 título

Boavista – 1 título

Volta Redonda – 1 título

