Onde assistir o jogo da Itália x Macedônia do Norte nas Eliminatórias - 09/09

Hoje tem jogo da Itália contra a Macedônia do Norte pela quinta rodada das Eliminatórias da Eurocopa, válido pelo grupo C da primeira fase. O duelo neste sábado, 9 de setembro, será disputado na Arena Toše Proeski, com início às 15h45 (de Brasília) em transmissão ao vivo.

Onde vai passar o jogo da Itália nas Eliminatórias

O canal ESPN, na TV paga, e o Star Plus, serviço de streaming da Disney, vão transmitir o jogo da Itália e Macedônia do Norte neste sábado às 15h45, horário de Brasília, em qualquer estado do país. Nenhuma emissora da televisão aberta vai exibir o confronto do futebol europeu.

No ano passado, a Seleção da Macedônia do Norte derrotou a Itália na repescagem das Eliminatórias para a Copa do Mundo da FIFA, eliminando todos os sonhos da atual campeã da Euro de visitar o Catar em novembro. Já a Macedônia perdeu para Portugal na final da repescagem.

Estão no grupo C das Eliminatórias a Itália, Macedônia do Norte, Inglaterra, Ucrânia e Malta.

Qual é a escalação do jogo da Itália hoje:

Não há desfalques em ambas as seleções.

Escalação da Macedônia do Norte: Dimitrievski; Zajkov, Ristovski, Velkovski; Ashkovski, Bardhi, Ademi, Elmas; Alioski, Nestorovski e Trajkovski.

Escalação da Itália: Donnarumma; Dimarco, Bastoni, Di Lorenzo, Scalvini; Barella, Sandro Tonali, Frattesi; Chiesa, Retegui e Raspadori.

Quantos se classificam na Euro 2024?

Cinquenta e três seleções jogam as Eliminatórias para a Eurocopa, mas apenas 20 avançam direto para a competição, com início previsto em 14 de junho do ano que vem. Como manda o regulamento, a Alemanha, país sede, não disputa as qualificatórias.

O primeiro e segundo colocado de cada grupo nas eliminatórias avançam direto para a competição, enquanto a repescagem vai definir os outros três classificados para a Euro. No total, 24 times disputam a Eurocopa, principal campeonato do continente

A Itália ficou fora da Copa do Mundo da Rússia e do Catar depois de fracassar nas eliminatórias, mas venceu a Inglaterra nos pênaltis em 2021, na final da Euro, conquistando a segunda taça da sua história.

