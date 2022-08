Onde assistir o jogo da Juventus hoje ao vivo (22/08) e horário

Sampdoria e Juventus jogam nesta segunda-feira, 22 de agosto, com transmissão ao vivo

Buscando a liderança do Campeonato Italiano, a Juventus enfrenta a Sampdoria nesta segunda, 22 de agosto, pela segunda rodada da competição às 15h45 (horário de Brasília). A bola rola no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova, e onde assistir o jogo da Juventus hoje vai ser na ESPN, disponível somente para assinantes na TV fechada.

A Sampdoria busca a primeira vitória na temporada enquanto tenta escapar da 18ª posição. A Juve, por outro lado, vem na 8ª posição com 3 pontos tentando pular para a liderança.

Onde assistir o jogo da Juventus hoje ao vivo

O jogo da Juventus hoje vai passar na ESPN 4 e Star +, com início às 15h45 (horário de Brasília).

Preparado para acompanhar o grande elenco da Juventus em campo hoje? A partida tem transmissão somente na emissora da ESPN, disponível para todo o território brasileiro através das operadoras de TV paga. Isso significa que não há como o torcedor acompanhar o embate no canal aberto.

Para quem é assinante das operadoras, basta sintonizar o televisor e assistir mas, para aqueles que não tem a ESPN na programação, aí é preciso entrar em contato com a empresa para obter as transmissões na programação.

Mas e para aqueles que não tem a TV fechada em casa? Aí, a opção é acompanhar tudo através do Star +, plataforma de streaming somente para assinantes. Isso significa que o torcedor deve pagar por mês a assinatura para ter acesso na programação do streaming, com filmes, séries e futebol.

É só acessar o site www.starplus.com, clicar em “Escolher o plano” disponíveis por valores entre R$32,90 até R$55,90 por mês. A plataforma está disponível para celular, tablet, computador ou smart TV, se compatível com o aparelho.

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Luigi Ferraris, em Gênova, na Itália

Onde assistir o jogo da Juventus hoje: ESPN 4 e Star +

Prováveis escalações de Sampdoria x Juventus

Os anfitriões só não podem contar com Conti, único desfalque por lesão.

Provável escalação da Sampdoria: Audero; Augello, Colley, Ferrari, Beresznynski; Vieira, Djuricic, Rincon, Sabiri; Léris e Caputo.

A convocação para o confronto desta segunda-feira foi divulgada pela Juve. Nela, não constam os nomes de Di Maria, Kaio Jorge, Pogba e Szczesny.

Já o comandante confirmou a presença de Kean e Rabiot na escalação.

Provável escalação da Juventus: Perin; Danilo, Alex Sandro, Bonucci, Bremer; Rabiot, Locatelli, McKennie; Cuadrado, Kostic e Vlahovic.

Próximos jogos da Sampdoria e Juventus:

SAMPDORIA:

Salernitana x Sampdoria – Domingo, 28/08 às 13h30 – Campeonato Italiano

Sampdoria x Lazio – Quarta-feira, 31/08 às 13h30 – Campeonato Italiano

JUVENTUS:

Juventus x Roma – Sábado, 27/08 às 13h30 – Campeonato Italiano

Juventus x Spezia – Quarta-feira, 31/08 às 15h45 – Campeonato Italiano

Confira também: Jogador com maior salário do mundo? Ranking dos mais ricos