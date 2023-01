Onde assistir o jogo da Juventus hoje x Monza online (29/01/2023)

Equipes se enfrentam neste domingo pela rodada do Campeonato Italiano

Neste domingo, 29 de janeiro, a Juventus recebe o Monza pela 20ª rodada do Campeonato Italiano. Com transmissão ao vivo no serviço de streaming, o jogo da Juventus hoje vai começar às 11h (Horário de Brasília), na Juventus Stadium, em Turim. Confira onde assistir ao vivo a partida.

A Velha Senhora vem de empate com a Atalanta no último fim de semana, enquanto o Monza empatou com o Sassuolo também na última rodada.

Onde vai passar o jogo da Juventus hoje

O jogo da Juventus hoje vai passar no Star +, a partir das 11h, horário de Brasília.

Sem qualquer tipo de transmissão em canais de TV, o torcedor deve sintonizar a plataforma de streaming para assistir ao vivo o jogo da Juventus hoje.

Os canais ESPN são os responsáveis pelos direitos de transmissão do Campeonato Italiano. Porém, somente o serviço de streaming é quem vai exibir ao vivo neste domingo.

A plataforma de streaming em assinatura está disponível para assistir no aplicativo para celular, tablet, videogames e smartv, além do próprio site.

Escalações do jogo de hoje:

Bonucci continua fora, enquanto Kaio Jorge segue fora.

Provável escalação do jogo da Juventus hoje: Szczesny; Bremer, Alex Sandro, Danilo; Rabiot, Kostic, Paredes, Cuadrado; Chiesa, Milik e Di Maria.

Donati é o único desfalque dos visitantes.

Provável escalação do jogo do Monza hoje: Gregorio; Santos, Pablo Marí, Izzo; Birindelli, Pessina, Rovella, Augusto; Caprari, Ciurria e Mota.

Rodada do Campeonato Italiano

Além do jogo da Juventus hoje, outros embates serão disputados neste fim de semana pela vigésima rodada do Campeonato Italiano.

Sexta-feira, 27/01:

Bologna 2 x 0 Spezia

Lecce 1 x 2 Salernitana

Sábado, 28/01:

Empoli 2 x 2 Torino

Cremonese 1 x 2 Inter de Milão

Atalanta 2 x 0 Sampdoria

Domingo, 29/01:

08h30 - Milan x Sassuolo

11h - Juventus x Monza

14h - Lazio x Fiorentina

16h45 - Napoli x Roma

Segunda-feira, 30/01:

16h45 - Udinese x Verona

