Onde assistir o jogo da Portuguesa x Ferroviária hoje no Paulistão (15/02)

Equipes disputam a nona rodada do Campeonato Paulista nesta quarta-feira, com transmissão ao vivo

Pela nona rodada do Campeonato Paulista, Portuguesa e Ferroviária se enfrentam nesta quarta-feira, 15 de fevereiro, com a bola rolando às 20h30 (horário de Brasília). A boa notícia é que o jogo da Portuguesa hoje vai passar tanto na televisão como no streaming ao vivo, podendo assistir no conforto do seu sofá ou até mesmo pelo celular.

Mas para a infelicidade do torcedor que não tem a TV paga, nenhum canal aberto vai exibir o duelo nesta quarta. Por isso é que é preciso ter a assinatura das plataformas de streaming disponíveis na temporada.

Onde vai passar o jogo da Portuguesa x Ferroviária hoje

O jogo da Portuguesa hoje vai passar na TNT, Premiere, HBO Max e Paulistão Play às 20h30, horário de Brasília.

TNT: o canal TNT é também um dos detentores dos direitos de transmissão do Campeonato Paulista na temporada. Nesta quarta-feira, a emissora transmite para todo o Brasil, na TV paga, o jogo da Portuguesa contra a Ferroviária.

PREMIERE: o pay-per-view Premiere também está disponível em operadoras de TV por assinatura. Porém, o torcedor precisa desembolar valor extra para adquirir o pacote de canais na programação. O Premiere também pode ser encontrado nas plataformas Amazon Prime e GloboPlay.

HBO MAX: o HBO Max exibe a partida aos assinantes em todos os lugares do Brasil. Dá para acompanhar no site (www.hbomax.com) como também no aplicativo para celular, smartv, videogames e tablets.

PAULISTÃO PLAY: o Paulistão Play é o streaming da Federação Paulista de Futebol. Por R$ 50,90 por mês o torcedor tem acesso aos jogos da primeira, segunda e terceira divisão ao vivo. Nesta quinta, a plataforma exibe o duelo entre Portuguesa e Ferroviária ao vivo.

Quantas equipes jogam as quartas de final?

Oito times jogam as quartas de final do Campeonato Paulista, onde em cada grupo da primeira fase fase avançam o primeiro e segundo colocados.

Disputado em partida única, quem vencer garante a classificação para a semifinal. Em caso de empate, a disputa de pênaltis define quem avança.

Os confrontos das quartas de final no Paulistão estão marcados para 12 de março, domingo.

QUARTAS DE FINAL: 12 de março, domingo

SEMIFINAL: 19 de março, domingo

FINAL: 02 e 09 de abril de 2023, ambos no domingo

Nona rodada do Campeonato Paulista

Além do jogo da Portuguesa e Ferroviária, outros embates também serão disputados pela nona rodada do Campeonato Paulista durante a primeira fase.

Restam apenas três rodadas, sem incluir a da semana, para o fim da primeira fase.

Terça-feira, 14/02:

Botafogo SP x São Bento - 19h30

Quarta-feira, 15/02:

Água Santa x RB Bragantino - 15h

Guarani x São Bernardo - 19h30

Portuguesa x Ferroviária - 20h30

São Paulo x Inter de Limeira - 21h35

Quinta-feira, 16/02:

Mirassol x Ituano - 18h

Santo André x Santos - 19h30

Corinthians x Palmeiras - 21h30

