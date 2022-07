Onde assistir o jogo do Ajax hoje x Eintracht Frankfurt ao vivo (23/07)

Fique esperto torcedor, porque hoje tem bom futebol! Quer saber onde onde assistir o jogo do Ajax hoje? A equipe enfrenta o Eintracht Frankfurt neste sábado, 23 de julho, a partir das 10h (Horário de Brasília), na Untersberg Arena, em Grodig. Confira a seguir onde assistir e todas as informações.

Onde assistir o jogo do Ajax hoje?

O jogo do Ajax hoje vai passar na Star +, a partir das 10h (Horário de Brasília), neste sábado diretamente da Áustria em confronto amistoso na pré-temporada.

Para a infelicidade do torcedor, o jogo do Ajax hoje não vai passar na TV. Por isso, a única opção é curtir através do Star +, serviço de streaming, disponível para aplicativo de celular, tablet, computador e smart TV.

Pelo site (www.starplus.com), o torcedor tem acesso completo aos valores.

Atual campeão holandês, o Ajax já disputou cinco amistosos na pré-temporada, em campo desde o mês de junho este ano. O elenco que tem o brasileiro Antony jogou contra o Meppen, Paderborn, NK Lokomotiva, KAS Eupen e RB Salzburg. Agora, tem mais um grande desafio pela frente, onde promete dar o melhor de si dentro de campo e treinar os jogadores para a nova temporada.

Do outro lado, o Eintracht Frankfurt também realiza a sua agenda de amistosos nesta pré-temporada. O time alemão já disputou três amistosos, diante do Viktoria Aschaffenburg, LASK e Torino, com duas vitórias e um empate dentro de campo na Áustria. Agora, terá outra oportunidade de preparar os jogadores e observar a melhor formação tática para a nova competição que vem por aí.

Quando começa o futebol na temporada da Europa?

Acalme o coração torcedor, porque falta pouco para a nova temporada do futebol europeu começar. Enquanto as principais competições do continente não começam, os amistoso na pré-temporada agitam o cenário, com uma agenda lotada de muita emoção.

O Campeonato Holandês, onde joga o Ajax, vai começar no dia 5 de agosto, enquanto o Alemão terá início no mesmo fim de semana, também no dia 5 de agosto. A última rodada está prevista para acontecer em 27 de maio de 2023.

É importante ressaltar que o calendário das principais competições sofreu alteração por conta da Copa do Mundo no Catar.

