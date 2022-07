Real Madrid x Barcelona amistoso: horário e onde assistir sábado (24)

A pré-temporada no futebol também traz grandes confrontos para o torcedor! O clássico mais famoso do mundo, o jogo do Real Madrid x Barcelona amistoso, será realizado na madrugada de sábado para domingo, 24 de julho, a partir das 00h, meia noite (horário de Brasília), nos Estados Unidos. Divirta-se e fique por dentro de todos os detalhes do amistoso mais aguardado do mês de julho.

O amistoso faz parte da agenda pela pré-temporada de ambos os clubes nos Estados Unidos. Antes das competições começarem na Espanha, as equipes jogam uma série de partida contra times mexicanos, americanos e até europeus no mês de julho.

A nova temporada do futebol na Europa tem início na primeira semana de agosto, com o Campeonato Espanhol começando no fim de semana do dia 13.

Onde assistir Real Madrid x Barcelona amistoso?

O canal da ESPN e o Star + vão transmitir o jogo entre Real Madrid x Barcelona amistoso na madrugada de sábado para domingo, a partir da meia noite (horário de Brasília).

Sem transmissão pela televisão aberta, o canal da ESPN é o grande responsável por transmitir o El Clásico para todos os estados do Brasil neste sábado, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura.

Para o torcedor que não possui a TV paga, a opção é curtir através do Star + (www.starplus.com), plataforma de streaming. Com diferentes planos que vão de R$32,90 até R$55,90 por mês, o apaixonado por esporte pode escolher como deseja obter a assinatura e, aí, curtir ao vivo o futebol. O aplicativo do Star + está disponível para celular, tablet, computador e smart TV.

Data: 24/07/2022

Horário: 00h, meia noite (horário de Brasília)

Local: Allegiant Stadium, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos

Rodada: Amistoso da pré-temporada

Onde assistir Real Madrid x Barcelona amistoso: ESPN e Star +

Histórico de confrontos Real Madrid x Barcelona

As equipes de Real Madrid e Barcelona se enfrentaram por 249 oportunidades, de acordo com o portal de estatísticas O Gol. Todos os jogos são válidos pelo Campeonato Espanhol, Copa do Rei, Champions League, Supercopa da Espanha, Copa da Liga Espanhola ou amistosos.

O Real Madrid é quem tem vantagem no confronto, com 100 vitórias contra 97 do Barcelona, além de 52 empates em toda a história, segundo os dados do O Gol.

No quesito gols, foram 415 gols do Real, enquanto o time catalão marcou 408 gols no duelo espanhol, com os números dentro e fora de casa.

A última vez que as equipes se enfrentaram aconteceu em 20 de março de 2022, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol. Pelo placar de 4 a 0, a equipe do Barcelona levou a melhor com gols de Aubameyang, Araújo e Fernan Torres.

Contratações de Barcelona e Real Madrid em 2022

O sobe e desce da janela de transferências no futebol europeu também foi movimentado para Barcelona e Real Madrid. Foram jogadores saindo, outros chegando e alguns só na especulação por ambos os lados.

O grande nome do mercado para o Barcelona foi Robert Lewandowski, atacante do Bayern de Munique. Outro jogador que também tornou-se destaque é Raphinha, jogador do Leeds.

Do outro lado, o Real Madrid não chegou a investir muito em contratações, mas recebeu alguns jogadores de volta com o fim de empréstimos. O volante Tchouameni, do Monaco, e Rudiger, zagueiro do Chelsea, são os protagonistas da janela de transferências.

REAL MADRID:

Tchouameni (Monaco)

Rudiger (Chelsea)

BARCELONA:

Robert Lewandowski (Bayern de Munique)

Raphinha (Leeds)

Pablo Torre (Racing)

Kessié (Milan)

Andreas Christensen (Chelsea)

Qual foi a maior goleada entre Barcelona x Real Madrid?

Tratando-se de um dos maiores clássicos do futebol no mundo, o El Clásico contabiliza diferentes resultados em toda a história de confrontos.

Tanto Barcelona como Real já golearam dentro de campo, mas o placar da maior goleada pertence ao elenco de Madrid. Pelo placar de 11 a 1, no Estadio Chamartín, em Madrid, na antiga Copa do Rei, chamada de Copa de S.E. El Generalísimo em 1942/43.

No entanto, outros placares elásticos também estão na história. Acompanhe a seguir.