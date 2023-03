Confira onde assistir o jogo do Avaí hoje. Foto: Reprodução Jarmoluk by Pixabay

Onde assistir o jogo do Avaí x Criciúma hoje nas quartas do Catarinense (21/03)

Após o empate sem gols no primeiro confronto, está tudo em aberto nas quartas de final entre Criciúma e Avaí no Campeonato Catarinense. Nesta terça-feira, 21 de março, o jogo do Avaí é válido pelo embate de volta, disputado no Estádio Heriberto Hülse, às 21h (Horário de Brasília). Quem vencer garante a classificação para a semifinal do Catarinense.

Onde assistir o jogo do Avaí hoje?

O jogo do Avaí e Criciúma hoje terá transmissão no NSports e no OneFootball às 21h para todo o Brasil. Nenhum canal de TV vai exibir o duelo das quartas de final.

Como nenhuma emissora de televisão comprou os direitos de transmissão do Campeonato Catarinense, o torcedor precisa se tornar assinante das plataformas de streaming. A opção NSports está disponível por R$ 18,90 o jogo avulso e R$ 89,90 o pacote completo.

Já o OneFootball cobra R$10,90 por cada partida.

Como assistir o OneFootball

O serviço de streaming OneFootball está disponível no site (onefootball.com) e no aplicativo para celular e tablet, no Android e iOS. É de graça para baixar o APP.

Os jogos estão à venda de maneira avulsa. Acesse a plataforma, busque por Campeonato Catarinense, escolha o ícone do estadual e qual partida quer comprar, tanto no desktop como no aplicativo.

Clique na opção "Comprar o jogo para assistir" e faça o seu cadastro no site do OneFootball. Preencha com as informações requiridas e complete a compra.

Assistir o NSports

A plataforma NSports possui parceria com a Federação Catarinense de Futebol. O sistema funciona no computador ou na TV (Android TV 9.0 ou superior e no modo espelhamento), tablet e celular.

Acesse o site (lp.nsports.com.br), e faça o seu cadastro no site do NSports. Clique em "comprar agora" e, feito o cadastro no portal, preencha com os requisitos e determine qual pacote irá comprar no Campeonato Catarinense.

O site do NSports também pede todas as informações para efetuar a compra.

O que acontece se terminar empatado?

Se o jogo terminar empatado na soma dos dois placares, a disputa de pênaltis será realizada para definir quem avança para a semifinal do Campeonato Catarinense.

Conforme o regulamento indica, não há prorrogação. Em caso de igualdade, as disputas de penalidades começam assim que o juiz apita o fim do segundo tempo.

Definida a arbitragem para Criciúma X Avaí, pela partida de VOLTA das quartas de final do Campeonato Catarinense Fort Atacadista 2023. Bráulio da Silva Machado-FIFA estará no apito a partir das 21h desta terça (21). Saiba mais:https://t.co/fpTxqa56AR#100AnosDeUmaLenda pic.twitter.com/y1IS5ln5Tq — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) March 20, 2023

Adversário do Criciúma ou Avaí

O vencedor do confronto entre Criciúma e Avaí vai jogar contra a Hercílio Luz ou Figueirense, a depender de quem ganhar o jogo nas quartas de final do Catarinense.

Com o chaveamento já definido, os caminhos se formam com os resultados definidos. Do outro lado, o ganhador entre Brusque e Concórdia vai jogar contra Chapecoense ou Barra.

O duelo entre Hercílio Luz e Figueirense será na quarta-feira, 22 de março, às 20h. O Hercílio venceu no primeiro jogo por 1 a 0, garantindo a vantagem.

Calendário do Campeonato Catarinense

O Campeonato Catarinense é composto por quatro etapas: a primeira fase, quartas de final, semifinal e a final pelo título da temporada. Os dois últimos da tabela de classificação serão rebaixados para a segunda divisão.

Todas as fases do mata-mata são disputadas em ida e volta. As quartas de final acontecem entre 18 até 23 de março, em horários alternados.

Confira o calendário com as principais datas do mata-mata.

Quartas de final:

18, 19, 21, 22 e 23 de março de 2023

Semifinal:

25 e 29 de março de 2023

Final:

01 e 08 de abril de 2023

