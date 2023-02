Onde assistir o jogo do Bayern de Munique x Union Berlin hoje de graça (26/02)

Valendo a liderança do Campeonato Alemão, Bayern de Munique e Union Berlin protagonizam uma acirrada disputa dentro de campo neste domingo, 26 de fevereiro, a partir das 13h30 (Horário de Brasília). O jogo do Bayern hoje é válido pela 22ª rodada, disputado na Allianz Arena, em Munique.

Após a derrota para o Gladbach na última rodada, o Bayern perdeu a liderança e está em segundo com 43 pontos. Neste domingo, os bávaros tem a oportunidade de retomarem o posto mais alto da classificação, mas somente com a vitória. Além disso, como o Bayern tem a vantagem no saldo de gols, leva a melhor diante do Dortmund, atual líder.

Do outro lado, o Union também disputa a liderança da Bundesliga. Em terceiro lugar com 43 pontos, o elenco da capital alemã pode assumir a primeira posição se manter o ataque em alto nível ou até mesmo subir na segunda posição e, assim, retomar a sua briga pelo título.

Assistir jogo do Bayern de Munique hoje ao vivo

O jogo do Bayern hoje tem transmissão no OneFootball às 13h30.

Sem passar em nenhum canal de televisão, o torcedor só pode acompanhar o embate alemão neste domingo através do serviço de streaming do OneFootball. O melhor de tudo é que não precisa pagar nada para ter acesso total do conteúdo na plataforma.

Pelo celular, é só baixar o aplicativo. Depois, encontrar a opção do Campeonato Alemão, ou Bundesliga, e escolher o jogo do Bayern e Union Berlin para assistir.

Também dá para acompanhar tudo no site do OneFootball. É de graça e não precisa se inscrever.

Escalações:

Os anfitriões não podem contar com o goleiro Neuer, além de Hernandez, Mazraoui e Upamecano, por lesões.

Do outro lado, o Union continua sem Schäfer.

Provável escalação do Bayern de Munique: Sommer; Pavard, De Ligt, Davies; Cancelo, Kimmich, Goretzka, Musiala, Coman; Müller e Choupo-Moting.

Provável escalação do Union Berlin: Rönnow; Doekhi, Knoche, Diogo Leite; Trimmel, Laidouni, Khedira, Haberer, Gießelmann; Becker e Behrens

Quando é o jogo de volta do Bayern na Champions?

Após a vitória no jogo de ida pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique volta a jogar na competição na quarta-feira, 8 de março, contra o Paris Saint-Germain.

O jogo será disputado na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha, às 17h (Horário de Brasília). No primeiro jogo, a equipe alemã levou a melhor por 1 a 0, com gol de Coman, ex-jogador do time francês.

LEIA TAMBÉM:

Supercopa da Alemanha: quem são os maiores vencedores do torneio