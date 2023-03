Confira a programação do GP da Arábia Saudita. Foto: Reprodução Pixabay

Confira a programação completa do Grande Prêmio da Arábia Saudita, realizado neste fim de semana como a segunda corrida da temporada

Programação GP da Arábia Saudita 2023 na Fórmula 1: horários do fim de semana

Depois de uma etapa recheada de emoções no Bahrein, os pilotos voltam a correr neste fim de semana pelo Grande Prêmio da Arábia Saudita. Esta é a segunda prova da temporada na Fórmula 1, disputada entre 17, 18 e 19 de março, no Circuito de Jeddah. Confira os horários e a programação do evento na F1.

Serão 50 voltas no circuito de rua neste fim de semana, com todos os vinte pilotos na pista. Na primeira corrida do ano, Max Verstappen, da Red Bull, foi quem venceu. Pérez e Fernando Alonso completaram o pódio.

Relembre como foi a vitória de Verstappen em Bahrein.

Horários do GP da Arábia Saudita na Fórmula 1 em 2023

Além de muita disputa na pista, o Grande Prêmio da Arábia Saudita contará também com o clima quente do país e a sensação de muita rivalidade entre os vinte pilotos. Esta é apenas a segunda prova da temporada.

Serão três treinos livres, um classificatório e a corrida no domingo com 50 voltas. É importante relembrar que treinos e a classificação não dão pontuações para os pilotos, somente na prova para os dez primeiros.

O canal BandSports transmite os treinos livres e a BAND exibe o classificatório e a corrida.

Confira a programação da Fórmula 1 na Arábia Saudita neste fim de semana.

Sexta-feira (17/03):

Treino livre 1 - 10h30 (BandSports)

Treino livre 2 - 14h (BandSports)

Sábado (18/03):

Treino livre 3 - 10h30 (BandSports)

Treino classificatório - 14h (BAND, Site da BAND, BandPlay e BandSports)

Domingo (19/03):

GP da Arábia Saudita - 14h (BAND, Site da BAND, BandPlay e BandNewsFM)

Conheça o Circuito de Jeddah

O grande palco do Grande Prêmio da Arábia Saudita é o Circuito de Jeddah, com 6.174km, localizado em Corniche, área de resort costeira de 30 km da antiga cidade de Jeddah. O espaço é um circuito de rua, mas que passou por melhorias após reclamações das equipes na temporada passada.

Projetado pela empresa Tilke, este é apenas o segundo ano que o Circuito integra o calendário da Fórmula 1. Ele é muito conhecido por suas polêmicas do ano passado, além de ser uma pista que exige velocidade dos pilotos, cerca de 250 km/h.

Além disso, a pista tem 27 curvas, maior número do calendário.

Maiores campeões da Fórmula 1

Quais pneus os pilotos vão usar?

A Pirelli e a FIA escolheram para as equipes dois jogos de pneus C2 (duros), três jogos de pneus C3 (médios) e oito jogos de pneus C4 (macios) para serem usados, além dos intermediários e molhados se necessário.

A Fórmula 1 confirmou que as opções são as mesmas do ano passado. Como é um circuito de rua, a liga optou por oferecer os compostos para os times e os pilotos.

Os pneus também são distribuídos para a Fórmula 2.

