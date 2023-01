Onde assistir o jogo do Benfica hoje no Campeonato Português - 26/01/23

O Benfica é o atual líder do Campeonato Português com quatro pontos de vantagem. Para se manter na posição, terá que somar a vitória nesta quinta-feira diante do Paços de Ferreira, em partida pela 20ª rodada. Com início às 17h15 (horário de Brasília), o jogo do Benfica hoje vai ser no Estádio da Mata Real.

O elenco de Lisboa vem de vitória em cima do Santa Clara no fim de semana, enquanto o Paços perdeu para o Braga também na última rodada do torneio nacional.

O duelo entre Paços de Ferreira e Benfica foi disputado 59 vezes, com vantagem para o Benfica em 47 vitórias, cinco empates e apenas quatro triunfos ao Paços, de acordo com dados do portal O Gol.

No quesito gols, a diferença é de 149 para o Benfica e apenas 41 ao Paços de Ferreira. No último encontro, as Águias venceram os adversários por 3 a 2, pela terceira rodada do Campeonato Português, em 30 de agosto de 2022.

Onde vai passar o jogo do Benfica hoje ao vivo

O jogo do Benfica hoje tem transmissão da ESPN e Star + às 17h15, horário de Brasília. Torcedores que são assinantes da TV paga podem assistir ao jogo entre Paços e Benfica nesta quinta-feira pelo canal ESPN, disponível apenas em operadoras por assinatura. Entre em contato com a sua operadora para adquirir a emissora na programação.

Outra maneira de acompanhar é o Star Plus, plataforma de streaming. Quem já é assinante pode assistir no aplicativo do celular, tablet, videogame ou smartv.

Para se tornar assinante basta acessar o site e escolher o combo que seja melhor ao seu bolso.

Data: Quinta-feira, 26 de janeiro de 2023

Horário do jogo do Benfica: 17h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio da Mata Real, em Portugal

Onde assistir: ESPN e Star +

Escalações do jogo de hoje

Possível escalação do jogo do Paços de Ferreira hoje: Jordi; Lima, Ganchas, Antunes, Delgado; Carlos, Holsgrove, Uilton, Gaitán; Thomas e Guedes. Maracás cumpre suspensão e não joga pelo Paços hoje.

Possível escalação do jogo do Benfica hoje: Vlachodimos; Otamendi, Bah, Antonio Silva, Grimaldo; Enzo Fernández, Florentino, João Mário; Aursnes, Guedes e Gonçalo Ramos. Rafa é o único desfalque do Benfica.

Quem o Benfica vai pegar nas oitavas da Champions

O Benfica vai enfrentar o Club Brugge nas oitavas de final da Champions League. O jogo de ida está marcado para quarta-feira, 15 de fevereiro, às 17h, horário de Brasília, na Bélgica.

As oitavas são disputadas em ida e volta, onde o time que terminou em primeiro lugar na fase de grupos garante a vantagem para decidir em casa. O clube português ficou em primeiro, enquanto o belga em segundo.

A Champions League é transmitida no Brasil pela TNT e SBT, além da plataforma HBO Max.

