Onde assistir o jogo do Botafogo hoje ao vivo, segunda – 07/02/22

Equipe do Botafogo pode assumir a liderança se vencer o jogo de hoje com extrema vantagem de gols

Podendo assumir a liderança da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca na temporada, o Botafogo recebe o Nova Iguaçu nesta segunda-feira, 07/02, a partir das 20h (horário de Brasília), em sua casa no Estádio Nilton Santos, na capital. Com transmissão online, confira onde assistir o jogo do Botafogo hoje ao vivo.

Onde vai passar o jogo do Botafogo hoje ao vivo

A partida do Campeonato Carioca entre Botafogo e Nova Iguaçu hoje, nesta segunda-feira às oito horas da noite no Nilton Santos, vai contar com a transmissão da plataforma TV Cariocão Play (Serviço de Streaming por assinatura), de maneira online para todo o Brasil.

O pay-per-view está disponível no site www.campcarioca.com.br por valores de R$ 27,90 em cada partida na Taça Guanabara e R$49,90 as fases finais da competição.

Horário: 20h (horário de Brasília)

Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano

Local: Estádio Nilton Santos, na cidade do Rio de Janeiro

TV: Sem transmissão

Online: TV Carioca Play

Prováveis escalações de Botafogo e Nova Iguaçu

BOTAFOGO – Depois de vencer o Madureira durante a semana pela terceira rodada do Campeonato Carioca, o Botafogo tem a oportunidade de assumir a liderança se garantir os três pontos no jogo de hoje. Contando com a torcida em peso no Nilton Santos, o elenco do Botafogo deve colocar em campo os seus melhores jogadores no jogo de hoje ao vivo. No momento, está em terceiro lugar com 7 pontos.

Botafogo: Gatito; Daniel Borges, Kanu, Joel Carli, Jonathan Silva; Fabinho, Breno, Felipe Ferreira; Diego Gonçalves, Matheus Nascimento, Vitinho. Depois de sair machucado na última partida, o Botafogo anunciou que o lateral Carlinhos é o principal desfalques para o jogo de hoje e que já iniciou o tratamento no joelho.

NOVA IGUAÇU – Do outro lado, o time do Nova Iguaçu aparece em décimo primeiro lugar com apenas 2 pontos, isto é, contabiliza apenas dois empates e duas outras derrotas na temporada da Taça Guanabara pela competição carioca. O elenco da cidade de Nova Iguaçu espera contar com a sorte e o seu melhor desempenho pelos gramados hoje, já que precisa buscar a sua primeira vitória.

Nova Iguaçu: Luis Henrique; Léo, André Santos, Gilberto, Rafinha; Abuda, Vinícius Matheus, Dieguinho, Andrey; Luã Inácio, Samuel Granada. O time do Nova Iguaçu deve manter as escalações do último jogo.

Confira como foi o último jogo do Botafogo x Nova Iguaçu.

