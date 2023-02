Onde assistir o jogo do Botafogo x Bangu hoje no Campeonato Carioca 2023

Se vencer, o Botafogo pode assumir a liderança da Taça Guanabara. Neste sábado, 11 de fevereiro, o elenco recebe o Bangu no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, pela oitava rodada do Campeonato Carioca na primeira fase. O jogo do Botafogo hoje começa às 19h (Horário de Brasília).

O Glorioso está invicto por cinco rodadas, ocupando a vice-liderança com 13 pontos, apenas um atrás do líder.

Onde vai passar o jogo do Botafogo hoje ao vivo

O jogo do Botafogo hoje tem transmissão no Cazé TV, às 19h, horário de Brasília, pela oitava rodada do Campeonato Carioca neste sábado.

Todos os jogos do Botafogo e Vasco como mandante no torneio estadual são transmitidos com exclusividade pelo canal do Casimiro, tanto no Youtube como na Twitch. Isso porque os dois clubes não entraram em acordo com a FERJ e o Grupo Bandeirantes.

Sem qualquer transmissão na TV, o torcedor pode assistir de graça a partida neste sábado pelo computador em qualquer uma das plataformas, ou até mesmo no aplicativo para celular, tablet ou smartv.

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador

Onde assistir: CazéTV

Quantos jogos tem no Campeonato Carioca?

O Campeonato Carioca funciona em três etapas: a Taça Guanabara, o Campeonato Carioca e a Taça Rio. Esta é a 125ª edição do torneio estadual no Rio de Janeiro.

No total três equipes se consagram campeãs, ou seja, cada uma em um campeonato. O regulamento pode parecer difícil, mas é mais simples do que parece. A primeira fase é a Taça Guanabara, onde doze equipes jogam por onze rodadas em turno único. O primeiro lugar será declarado o campeão da Taça Guanabara.

Os quatro primeiros da classificação vão para as semifinais do Campeonato Carioca, enquanto do 5º ao 8º jogarão a semifinal da Taça Rio. O último colocado da tabela será rebaixado para a segunda divisão do futebol no Rio.

Todas as etapas do mata-mata são disputadas em partida única.

Oitava rodada do Campeonato Carioca

Além do jogo do Botafogo hoje, outros embates também serão realizados neste fim de semana pela oitava rodada do Campeonato Carioca.

O Flamengo não entra em campo porque está no Marrocos, jogando o terceiro lugar do Mundial de Clubes.

Sábado, 11/02:

Madureira x Resende - 15h30

Nova Iguaçu x Portuguesa - 15h30

Botafogo x Bangu - 19h

Domingo, 12/02:

Audax x Boavista - 15h30

Fluminense x Vasco - 18h

